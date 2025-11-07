Las tres grandes ausencias de la convocatoria de Colombia para los amistosos

Tres grandes ausentes y dos más que tienen explicación

La convocatoria de Néstor Lorenzo realmente es muy fiel a lo que defiende el entrenador argentino, mantener la base y a eso sumarle el talento de los nuevos que tengan nivel, ante esto hay solo tres ausencias de peso en la lista y se puede sumar una más que no es de peso pero si sorprende su ausencia.

Juan Camilo "Cucho" Hernández : El delantero colombiano es sin duda alguna uno de los jugadores del país con mejor nivel en su club, es titular siempre con el Real Betis y viene marcando gol o dando asistencia seguido, sin embargo, nunca ha logrado ser un fijo en las convocatorias de Lorenzo pese a haberlo merecido en varias ocasiones.

: El delantero colombiano es sin duda alguna uno de los jugadores del país con mejor nivel en su club, es titular siempre con el Real Betis y viene marcando gol o dando asistencia seguido, sin embargo, nunca ha logrado ser un fijo en las convocatorias de Lorenzo pese a haberlo merecido en varias ocasiones. Kevin Mier : El portero de Cruz Azul de México es uno de los mejores de su liga y venía siendo una constante en las listas de la selección, pero después de su mal desempeño frente a Venezuela parece haber perdido la confianza del cuerpo técnico.

: El portero de Cruz Azul de México es uno de los mejores de su liga y venía siendo una constante en las listas de la selección, pero después de su mal desempeño frente a Venezuela parece haber perdido la confianza del cuerpo técnico. Juan Fernando Quintero: La ausencia de Juanfer se explica realmente fácil y es que desde River habrían pedido no convocar al colombiano así como a los argentinos de selección, pensando en el final del clausura en el que el conjunto dirigido por Gallardo necesita sumar para seguir soñando con la Copa Libertadores del próximo año.

Los otros dos que brillan por su ausencia son los ya habituales Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, sin embargo, se tenía claro que ante el final de la Liga como de la Copa Betplay, el cuerpo técnico de la selección no iba a disponer de estos jugadores para permitirles estar con sus clubes en estas fechas.