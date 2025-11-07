Actualizado:
Las tres grandes ausencias de la convocatoria de Colombia para los amistosos
Salió la convocatoria de la selección Colombia y dejó a tres grandes ausentes.
La Federación Colombiana de futbol publicó la nueva convocatoria de la selección Colombia para los amistosos en los que enfrentaremos a Nueva Zelanda y Australia con vistas a encontrar el equipo para el Mundial de 2026, una convocatoria con la base de jugadores que viene llamando Néstor Lorenzo, pero con un par de novedades para probar opciones.
Tres grandes ausentes y dos más que tienen explicación
La convocatoria de Néstor Lorenzo realmente es muy fiel a lo que defiende el entrenador argentino, mantener la base y a eso sumarle el talento de los nuevos que tengan nivel, ante esto hay solo tres ausencias de peso en la lista y se puede sumar una más que no es de peso pero si sorprende su ausencia.
- Juan Camilo "Cucho" Hernández: El delantero colombiano es sin duda alguna uno de los jugadores del país con mejor nivel en su club, es titular siempre con el Real Betis y viene marcando gol o dando asistencia seguido, sin embargo, nunca ha logrado ser un fijo en las convocatorias de Lorenzo pese a haberlo merecido en varias ocasiones.
- Kevin Mier: El portero de Cruz Azul de México es uno de los mejores de su liga y venía siendo una constante en las listas de la selección, pero después de su mal desempeño frente a Venezuela parece haber perdido la confianza del cuerpo técnico.
- Juan Fernando Quintero: La ausencia de Juanfer se explica realmente fácil y es que desde River habrían pedido no convocar al colombiano así como a los argentinos de selección, pensando en el final del clausura en el que el conjunto dirigido por Gallardo necesita sumar para seguir soñando con la Copa Libertadores del próximo año.
Los otros dos que brillan por su ausencia son los ya habituales Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, sin embargo, se tenía claro que ante el final de la Liga como de la Copa Betplay, el cuerpo técnico de la selección no iba a disponer de estos jugadores para permitirles estar con sus clubes en estas fechas.
Cuando juega Colombia
La selección enfrentará primero a Nueva Zelanda el 15 de noviembre y después se verá las caras con Australia el 18 del mismo mes, una fecha FIFA corta que será la última del año y la última vez que se juegue sin conocer los rivales de grupo en el Mundial, por lo que los amistosos de marzo seguramente se busque un rival similar a los que se enfrentarán en la Copa del Mundo.
