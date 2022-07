Las tres jugadoras de la Selección Colombia que descrestaron a Carlos Antonio

Carlos Antonio Vélez destacó el nivel de la Selección Colombia de mayores femenina que clasificó a la final de la Copa América 2022. El director de Planeta Fútbol de Antena 2 alabó la entrega mostrada en el partido ante Argentina por semifinales.

Tras el encuentro que le dio a las cafeteras al mundial del 2023 y a los Olímpicos de 2024, Vélez, en Palabras Mayores, dio los nombres de las jugadoras que más le han llamado la atención hasta el momento.

"Anoche volví a verlas y hay unas jugadoras técnicamente muy bien dotadas. A mi por ejemplo me encanta la Carabalí. Me gusta (Linda) Caicedo, que como dice, y no lo vayan a malinterpretar, 'Guillo' Arango, es para esta selección lo que representa Luis Díaz para la selección absoluta masculina. La (Leicy) Santos que es categoría y me encantó Ramírez, la 9 (...) es funcional y sabe jugar al fútbol. Hizo echar a una jugadora argentina... abre espacios, juega", dijo.

Vale decir que Carlos Antonio Vélez reconoció que está aprendiendo de fútbol femenino. Sin embargo, advirtió que las mujeres en la Selección Colombia no deben cometer los mismos errores del equipo masculino, comparando los resultados obtenidos.

"No voy a hacer ninguna valoración colectiva porque si miro esto con la lente táctica de los equipos de varones, obviamente hay un montón de vacíos. Muchos vacíos, pero entendamos que este es un proyecto joven y que tarde o temprano ellas se van a acomodar a unas estructuras que son irrenunciables en el fútbol", añadió.