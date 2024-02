Las tres opciones que tiene Mbappé tras no continuar en el PSG

La novela de Kylian Mbappé empieza a tomar un camino decisivo. Tras los tantos rumores que ponen al francés en el radar del Real Madrid como una de las primeras opciones, poco a poco, su futuro se va decidiendo, pero antes de aceptar a los españoles, cuenta con varias posibilidades dentro del mercado de fichajes de verano.

Kylian Mbappé tomó cartas en el asunto e informó su decisión de no continuar en el PSG una vez acabe la temporada en curso. La Champions League es su objetivo, y el francés sabe que no lo podría conseguir con los parisinos. Por esta razón, y tras no renovar su contrato, todo parece indicar que saldrá libre en verano dándole la grata noticia al Real Madrid, club al que le brillarán los ojos al conocer este giro en el futuro del galo.

Sin embargo, el Real Madrid no camina solo en busca de Kylian Mbappé. Es más, nunca caminará solo con el interés del Liverpool en quedarse con el francés. La opción de los ‘Reds’, se ha ido diluyendo poco a poco, tanto que hace unas semanas los directivos de Anfield aseguraron que ya le habrían bajado el dedo a Kylian. Su alto precio en el mercado parece ser el mayor problema.

Aunque salga libre, el salario también puede ser un impedimento para los dirigidos por Jürgen Klopp. Sumado al interés del Liverpool, la última noticia que llega del francés es que el Barcelona preguntó por él. Parece impensado esta posibilidad ante la precaria situación financiera de los culés.

Jota Jordi dijo en El Chiringuito de Jugones que, “100% de que el nombre de Kylian Mbappé se ha hablado más de una vez en las últimas semanas en las oficinas del Barcelona. Es más, a ver como lo digo. A mí directamente me preguntaron del Barcelona si Mbappé estaba fichado ya por el Real Madrid”. Entonces, los culés sí estarían pensando en el francés para hacerle frente a su clásico rival en la historia.

Ya con la noticia conocida de su adiós al PSG, le quedan puertas por analizar. Real Madrid aparece como la carta más viable en estos momentos con los sendos intereses de los ‘Merengues’.