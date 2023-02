Carlos Antonio Vélez salió a argumentar por qué Barranquilla seguirá siendo la casa de la Selección Colombia, en medio del respaldo que ha recibido la ‘tricolor’ en Bogotá con la disputa del torneo Sudamericano sub 20, en cuanto al hexagonal final que se juega.

El director de Planeta Fútbol destacó el ambiente que se ha vivido en El Campín con el equipo juvenil, pero explicó por qué Barranquilla, con el estadio Metropolitano, cuenta con créditos para continuar albergando los encuentros del combinado nacional.

“El respaldo a Colombia ha sido extraordinario y lo de Bogotá es maravilloso. Lástima que El Campín no tenga cómo competirle al Metropolitano. Sí, no tiene cómo ¿Saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15 mil sillas más que El Campín y entonces no es negocio venir a jugar a Bogotá, es negocio jugar en el Metropolitano. Hay 15 mil sillas más, independiente de lo demás. O sea... no se desgasten en eso. Muy bueno lo de Bogotá y algún día vendrán por aquí, pero la casa de la Selección es Barranquilla. Son 15 mil asientos más”, dijo Carlos Antonio este jueves en Palabras Mayores.

Luego de haber disputado la fase de grupos en el Pascual Guerrero de Cali, donde también hubo numerosos hinchas en las tribunas, la Selección Colombia sub 20 se trasladó a Bogotá, haciendo del Campín su principal fortaleza, más allá que perdió el partido ante Uruguay en el arranque del Hexagonal. Sin embargo, la afición presente ha demostrado su fervor y por ello se ha planteado el debate sobre el cambio de sede para las Eliminatorias al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Héctor Cárdenas venció a Paraguay y Ecuador. De momento, solo le resta un punto para asegurar su presencia en el Mundial juvenil. Jugará ante Brasil y luego cerrará frente a Venezuela el domingo.