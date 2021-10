El volante colombiano James David Rodríguez suma 174 minutos con Al Rayyan, luego de haber disputado sus dos primeros partidos en los cuales su equipo cayó ante Lekhwiya y Al Sadd.

Previo a su tercera aparición, este martes 26 de octubre en condición de local frente a Al-Sailiya, la realidad de Rodríguez fue descrita por su entrenador, el francés Laurent Blanc, quien aclaró que James aún no está en su mejor condición, pero necesita seguir acumulando minutos para mejorar.

"James es un muy buen jugador, todos conocen al jugador y conocen sus habilidades, pero llegó tarde a Qatar, no jugó muchos partidos, no jugó los preparatorios, jugó el último partido antes de venir el 15 de junio, Nzonzi es lo mismo, estoy muy contento de tener este dúo en mi equipo, claro que necesitan tiempo, tiempo en el fútbol no es cosa fácil, queremos preparar a estos jugadores para que estén con el equipo, y paso a paso estos jugadores y Ahmed Yasser, que está pasando por las mismas condiciones, estarán listos y cuando estén listos", dijo.

Por otro lado, Blanc indicó que Al Rayyan necesita a James para ganar y a pesar de que están en plena competencia, esperan obtener el 100% de su rendimiento.

"Al Rayyan será un buen equipo, en este momento necesitamos ganar, James y algunos jugadores no están en la mejor preparación, y nosotros, pero necesitamos a estos jugadores, porque este partido es bueno desde un punto de vista físico para los jugadores, así que si necesitas obtener el cien por ciento del rendimiento de estos jugadores, ellos necesitan jugar, esto es un problema pero tenemos que conseguir que jueguen porque no hay otras opciones", aclaró.

Finalmente, el estratega francés afirmó que perder la final de la Copa del Emir fue un duro golpe teniendo en cuenta el plantel joven que tiene, además, tres jugadores sub 23 están en el seleccionado nacional local.

"Al Rayyan tiene una buena lista, pero varios son jóvenes. No hablo de eso, pero en la final de la Copa Emir, por ejemplo, perdimos a tres jugadores Sub-23, no puedo entender eso, Al Sadd tuvo lo mismo, pero no el mismo problema que Al Rayyan, la Copa Emir, final, que es el partido más importante de Qatar, teníamos tres jugadores en la selección sub-23 y no pudimos conseguirlos porque están con la selección nacional".