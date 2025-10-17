Cargando contenido

LDU Quito vs Barcelona, Liga de Ecuador
LDU Quito vs Barcelona, Liga de Ecuador
Fútbol
Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 17:15

LDU Quito vs Barcelona EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para la LigaPro

Se disputa la segunda fecha en la LigaPro.

Liga de Quito y Barcelona disputan la fecha 2 de la LigaPro.

Siga LDU Quito vs Barcelona EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para la LigaPro

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Canal del Futbol, Zapping y Teleamazonas.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 20:15

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:15

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:15

