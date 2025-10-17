Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 17:15
LDU Quito vs Barcelona EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para la LigaPro
Se disputa la segunda fecha en la LigaPro.
Liga de Quito y Barcelona disputan la fecha 2 de la LigaPro.
Siga LDU Quito vs Barcelona EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para la LigaPro
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Canal del Futbol, Zapping y Teleamazonas.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 20:15
Bolivia, Chile y Venezuela: 21:15
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:15
Fuente
Antena 2