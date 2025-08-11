Cargando contenido

Jhon Lucumí, futbolista colombiana
Jhon Lucumí jugando en el Bologna
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 09:01

Jhon Lucumí sufre rechazo; club de la Premier fichará otro defensor sudamericano

El zaguero central del Bologna presentaba fuerte interés del conjunto inglés.

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los futbolistas colombianos son protagonistas con la posibilidad latente de que puedan cambiar de clubes, es el caso del zaguero central Jhon Lucumí. 

El defensor caleño de 27 años, quien es un habitual convocado a la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, ha despertado interés en algunos clubes del Viejo Continente, sin embargo, su futuro parece alejarse de la Premier League, pues el conjunto que estaba en el radar ha llegado a un acuerdo con otro futbolista sudamericano. 

Lea también: José Néstor Pékerman podría ser nuevo técnico de un campeón mundial

En otras noticias: ¿Colombia debe cambiar de líder para el Mundial 2026?

Sunderland fichó a central paraguayo 

El equipo que estaba detrás de los pasos de Jhon Lucumí era el Sunderland, recién ascendido a la Premier League de Inglaterra que busca reforzar su nómina pensando en mantener la categoría, por eso, presentó sondeos con el central de la Selección Colombia

Pese al interés por Jhon Lucumí, el equipo ‘rojiblanco’ ha decidido contratar otro defensor sudamericano, se trata del paraguayo Omar Alderete, quien está viviendo sus últimos días en el Getafe y es pieza importante en la selección ‘Albirroja’ que dirige el técnico Gustavo Alfaro

Lea también
Image
Luis Fernando Muriel, futbolista colombiano

[Video] Muriel amargó a Messi; marcó doblete en triunfo contra Inter Miami

Ver más

Lucumí podría quedarse en el Bologna 

Ante el inminente fichaje de Alderete, que según el Diario AS de España llegará al Sunderland a cambio de 12 millo­nes de euros (más 1 millón en variables), representa un club menos en la baraja de opciones que tiene Lucumí en este mercado de fichajes. 

Reportes indican que Napoli está buscando un nuevo defensa, sin embargo, no hay ofertas concretas por el colombiano, que podría quedarse en el Bologna un tiempo más al ver que el conjunto italiano quiere mejorarle su contrato y extendérselo hasta el 2029, recordando que Lucumí tiene vínculo con el cuadro ‘rojiazul’ hasta 2026 y está tasado actualmente en 22 millones de euros según datos de Transfermarkt.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Jhon Lucumí

Imagen
Premier League

Premier League

Imagen

Jhon Janer Lucumí

Imagen
Bologna

Bologna

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen

Fichajes

Imagen

Mercado de Fichajes

Cargando más contenidos

Fin del contenido