Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 09:01
Jhon Lucumí sufre rechazo; club de la Premier fichará otro defensor sudamericano
El zaguero central del Bologna presentaba fuerte interés del conjunto inglés.
Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los futbolistas colombianos son protagonistas con la posibilidad latente de que puedan cambiar de clubes, es el caso del zaguero central Jhon Lucumí.
El defensor caleño de 27 años, quien es un habitual convocado a la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, ha despertado interés en algunos clubes del Viejo Continente, sin embargo, su futuro parece alejarse de la Premier League, pues el conjunto que estaba en el radar ha llegado a un acuerdo con otro futbolista sudamericano.
Lea también: José Néstor Pékerman podría ser nuevo técnico de un campeón mundial
En otras noticias: ¿Colombia debe cambiar de líder para el Mundial 2026?
Sunderland fichó a central paraguayo
El equipo que estaba detrás de los pasos de Jhon Lucumí era el Sunderland, recién ascendido a la Premier League de Inglaterra que busca reforzar su nómina pensando en mantener la categoría, por eso, presentó sondeos con el central de la Selección Colombia.
Pese al interés por Jhon Lucumí, el equipo ‘rojiblanco’ ha decidido contratar otro defensor sudamericano, se trata del paraguayo Omar Alderete, quien está viviendo sus últimos días en el Getafe y es pieza importante en la selección ‘Albirroja’ que dirige el técnico Gustavo Alfaro.
🚨🔴⚪️ Omar Alderete to Sunderland, here we go! Deal sealed with Getafe for £10m fee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Contract until June 2029. All done. 🇵🇾 pic.twitter.com/sY0ds3O9lA
Lucumí podría quedarse en el Bologna
Ante el inminente fichaje de Alderete, que según el Diario AS de España llegará al Sunderland a cambio de 12 millones de euros (más 1 millón en variables), representa un club menos en la baraja de opciones que tiene Lucumí en este mercado de fichajes.
Reportes indican que Napoli está buscando un nuevo defensa, sin embargo, no hay ofertas concretas por el colombiano, que podría quedarse en el Bologna un tiempo más al ver que el conjunto italiano quiere mejorarle su contrato y extendérselo hasta el 2029, recordando que Lucumí tiene vínculo con el cuadro ‘rojiazul’ hasta 2026 y está tasado actualmente en 22 millones de euros según datos de Transfermarkt.
Fuente
Antena 2