Jhon Lucumí sufre rechazo; club de la Premier fichará otro defensor sudamericano

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los futbolistas colombianos son protagonistas con la posibilidad latente de que puedan cambiar de clubes, es el caso del zaguero central Jhon Lucumí.

El defensor caleño de 27 años, quien es un habitual convocado a la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, ha despertado interés en algunos clubes del Viejo Continente, sin embargo, su futuro parece alejarse de la Premier League, pues el conjunto que estaba en el radar ha llegado a un acuerdo con otro futbolista sudamericano.

