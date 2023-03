Le bajan la caña a Millonarios en Libertadores: "No representa lo que ha sido Colombia"

Millonarios eliminó a Universidad Católica de Ecuador en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, pues con el 2-1 en El Campín bastó para meterse en la próxima fase, en la cual estará enfrentando a Atlético Mineiro.

No obstante, lo que hizo el cuadro de Alberto Gamero no fue suficiente para algunos, e incluso hubo quienes previo al encuentro dudaron de lo que podía hacer Millonarios, afirmaron que "no representa lo que ha sido Colombia".

Vea también: Mineiro, de entrada, 'golea' a Millonarios: lo que vale el club brasileño vs el conjunto Embajador

Tal afirmación corrió por cuenta de Carlos Valdés, el exfutbolista, quien en la actualidad integra el grupo de panelistas de ESPN F Show, y quienes dialogaron previo a la vuelta de la llave entre Millonarios y Universidad Católica.

Pues allí, Carlos Valdés refutó a sus compañeros apuntando: "Me sorprende que digan que Millonarios es la mejor representación que tiene Colombia. Para mí no lo es", teniendo en cuenta que el Embajador constantemente deja dudas en sus salidas internacionales.

Asimismo, el mundialista con la Selección Colombia en 2014, dijo que desde su mirada, "Millonarios es un equipo que juega muy bien, pero no representa lo que ha sido Colombia".

"Decir que es la mejor representación es ignorar lo que han sido Nacional, América y Once Caldas internacionalmente", dijo también Valdés, teniendo en cuenta que Verdes y Blancos han ganado el torneo continental, mientras que los Diablos llegaron a cuatro finales.

Le puede interesar: Mourinho lo despreció y ahora lo quiere otra vez: Roma ficharía a un colombiano para ser titular

Por último, Carlos Valdés dijo en un tono algo fuerte que "hubo gente que dijo que (Millonarios) ni siquiera tenía rival. Lo metieron una burbuja no sé de dónde y ahora sí tienen miedo", teniendo en cuenta la estrecha diferencia con su rival de turno.