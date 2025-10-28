Leicy Santos se crece en Liga de Naciones: tabla de goleadoras tras fecha 2

Sin duda alguna, estos partidos de la Liga de Naciones de la CONMEBOL Femenina no solo tienen importancia para definir a las dos clasificadas que jugarán el Mundial de 2027 en Brasil. Adicional al detalle de los boletos está el repechaje internacional, y, claro, definir a la primera artillera de esta edición que debutó el viernes 24 de octubre.

A lo largo de estos ocho partidos que se han disputado en la Liga de Naciones, se ha visto el poderío goleador de varias selecciones. Bolivia ha sufrido dos portazos, y, como si fuera poco, nueve goles en contra en tan solo dos salidas. Colombia se afianza como el equipo que más anotaciones ha marcado, y, gracias a ello, logró no solo liderar en la tabla de posiciones del certamen a nivel de selección, sino tener a la goleadora del torneo.

Colombia dio el golpe en la primera fecha superando a Perú con creces y en un partido muy apretado frente a Ecuador en la altura de Quito ganó gracias a los goles de Leicy Santos y de Daniela Montoya. Esto permitió que las dos jugadoras aparezcan liderando otras estadísticas de la competencia.

LAS GOLEADORAS DE LA LIGA DE NACIONES

Con el tanto de Leicy Santos, la volante colombiana del Washington Spirit logró sumar otra diana para su favor en la competencia. Leicy ya cosecha tres anotaciones en dos partidos disputados y ya lidera la tabla de goleadoras de la Liga de Naciones.

Por su parte, Daniela Montoya sigue a Leicy Santos, además, de una manera electrizante. Ha entrado en los dos partidos en el segundo tiempo y ha desenredado ambos encuentros marcando el segundo gol que, ante Perú terminó en un 4-1 y frente a Ecuador significó el tanto de la victoria 1-2.

Leicy en soledad, pero Daniela comparte con dos anotaciones el segundo puesto de goleadoras junto con Sonya Keefe que aprovechó el calendario para vencer a Bolivia 5-0 en Rancagua en esta segunda fecha. Argentina también se afianza con Maricel Pereyra que marcó en el debut frente a Paraguay y con Uruguay también marcó.

TABLA DE GOLEADORAS EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA DE NACIONES

1. Leicy Santos | 3 goles

2. Daniela Montoya | 2 goles

3. Sonya Keefe | 2 goles

4. Maricel Pereyra | 2 goles

5. Aldana Cometti | 1 gol

6. Agostina Holzheier | 1 gol

7. Annika Paz | 1 gol

8. Yastin Jiménez | 1 gol

9. Nayadet López | 1 gol

10. Fernanda Pinilla | 1 gol

11. Ivonne Chacón | 1 gol

12. Milagro Barahona | 1 gol

13. Nayely Bolaños | 1 gol

14. Stefany Cedeño | 1 gol

15. Karen Flores | 1 gol

16. Mayerli Rodríguez | 1 gol

17. Liz Barreto | 1 gol

18. Lice Chamorro | 1 gol

19. Pierina Núñez | 1 gol

20. Belén Aquino | 1 gol

21. Stephanie Lacoste | 1 gol

22. Raiderlin Carrasco | 1 gol

23. Gabriela García | 1 gol