Leo Castro enciende las alarmas en Millonarios por su renovación de contrato

¿Cómo fue el contrato que le ofreció Millonarios a Leo Castro?

Para la afición del conjunto capitalino lo ve como una pieza clave no solo por sus goles, sino también por su liderazgo dentro del camerino. Desde su llegada, el delantero acumula 50 tantos, siete asistencias y dos títulos, cifras que lo han convertido en uno de los jugadores más determinantes de la era reciente. Ante la salida de referentes como Radamel Falcao, la figura de Castro representa para muchos el faro de experiencia que necesita el equipo en los momentos decisivos.

Según trascendió, la institución ofreció un contrato de tres años más uno opcional, lo que aseguraría su vínculo hasta los 36 años si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Esta oferta es vista como un voto de confianza por parte de la dirigencia, que apuesta a su vigencia y a su capacidad de seguir aportando al proyecto deportivo.

Sin embargo, el entorno del atacante no aceptó los términos iniciales. Se presentó una contrapropuesta en la que, manteniendo la duración del vínculo, se solicita un ajuste económico que reconozca la trayectoria y el peso específico del jugador en la plantilla. Para muchos analistas, esta negociación es un pulso legítimo en el que ambas partes intentan proteger sus intereses sin cerrar la puerta al acuerdo.

La noticia de esta negociación ha generado todo tipo de reacciones en el Fútbol Profesional Colombiano. Algunos hinchas se muestran aliviados porque existe un interés real de la institución en renovarle, mientras otros temen que la falta de consenso pueda dejar libre a uno de los goleadores más importantes del torneo. Lo cierto es que cada paso de esta novela se sigue con atención en redes sociales y programas deportivos.