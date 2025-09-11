Leo Castro enciende las alarmas en Millonarios por su renovación de contrato
Millonarios busca empezar a conformar una nómina base con referentes de cara al 2026.
Millonarios y su hinchada volvió a sentir ilusión luego de que se confirmará el regreso de Leonardo Castro a las canchas. Tras superar la dura fractura de peroné que lo marginó desde marzo de 2025, el experimentado jugador de 33 años regresó al campo con la misma energía de siempre, pero con un tema pendiente: definir su permanencia en el club azul. Este asunto, lejos de resolverse de inmediato, ha abierto un debate apasionado entre los seguidores y la dirigencia.
Lea también: Millonarios dejaría sin Libertadores a Nacional: acorta la reclasificación
Luego de su reaparición en los entrenamientos y de mostrar que está listo para volver a ser protagonista, Castro habló con franqueza sobre su situación. En diálogo con los medios, aseguró: “Millonarios tiene la primera palabra, tiene negociaciones y esperamos que se concreten algunos detalles y seguir en Millonarios”. Estas declaraciones reflejan su deseo de permanecer en la institución como la necesidad de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
En otras noticias
¿Cómo fue el contrato que le ofreció Millonarios a Leo Castro?
Para la afición del conjunto capitalino lo ve como una pieza clave no solo por sus goles, sino también por su liderazgo dentro del camerino. Desde su llegada, el delantero acumula 50 tantos, siete asistencias y dos títulos, cifras que lo han convertido en uno de los jugadores más determinantes de la era reciente. Ante la salida de referentes como Radamel Falcao, la figura de Castro representa para muchos el faro de experiencia que necesita el equipo en los momentos decisivos.
Según trascendió, la institución ofreció un contrato de tres años más uno opcional, lo que aseguraría su vínculo hasta los 36 años si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Esta oferta es vista como un voto de confianza por parte de la dirigencia, que apuesta a su vigencia y a su capacidad de seguir aportando al proyecto deportivo.
Sin embargo, el entorno del atacante no aceptó los términos iniciales. Se presentó una contrapropuesta en la que, manteniendo la duración del vínculo, se solicita un ajuste económico que reconozca la trayectoria y el peso específico del jugador en la plantilla. Para muchos analistas, esta negociación es un pulso legítimo en el que ambas partes intentan proteger sus intereses sin cerrar la puerta al acuerdo.
La noticia de esta negociación ha generado todo tipo de reacciones en el Fútbol Profesional Colombiano. Algunos hinchas se muestran aliviados porque existe un interés real de la institución en renovarle, mientras otros temen que la falta de consenso pueda dejar libre a uno de los goleadores más importantes del torneo. Lo cierto es que cada paso de esta novela se sigue con atención en redes sociales y programas deportivos.
“Siempre he dicho que Millonarios tiene la primera palabra, están en negociaciones, esperamos que se concreten algunos detalles y seguir en Millonarios” Leo Castro pic.twitter.com/oK2Ie2fosQ— Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) September 11, 2025
Por ahora, el futuro del atacante sigue abierto. Si bien ambas partes han mostrado voluntad de diálogo, todavía no hay un acuerdo definitivo. Castro quiere continuidad, el club busca asegurar su permanencia y la hinchada aguarda con expectativa el desenlace. Lo que parecía un simple rumor se ha convertido en un símbolo del vínculo entre ídolos y equipos, una historia donde todavía queda mucho por escribir.
Le puede interesar: Polémica foto con la que Pasto le tiró a los árbitros y a Millonarios
Millonarios sabe que tiene diez partidos por delante para lograr su clasificación a Cuadrangulares. Los azules suman once puntos y necesitan un promedio de 20 para asegurar su plaza en semifinales. El siguiente reto será contra Alianza Valledupar antes del duelo de vuelta ante Envigado por los octavos de final de la Copa Betplay