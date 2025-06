León confirmó lo peor para James Rodríguez tras su regreso a la Liga MX

Llegó a su fin con rotundo éxito la doble fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, la cual trajo consigo varias novedades, no solamente en la tabla de posiciones, en donde ya se confirmaron otras dos selecciones que se quedaron con su cupo directo a la cita mundialista junto a Argentina, las cuales son Brasil y Ecuador.

Por el lado de la Selección Colombia el panorama no fue tan alentador, ya que alcanzó un total de seis partidos en los cuales no conoce la victoria y lo que empieza a preocupar en cuanto a la respectiva clasificación a la próxima cita mundialista. Mientras tanto los jugadores aprovecharán para revisar ofertas del mercado y descansar, tal como lo está haciendo James Rodríguez, quien fue visto en Medellín y espera a ser llamado por el Club León nuevamente para iniciar la temporada deportiva, aunque en su regreso a la institución habrá una sensible ausencia de un compatriota, Edgar Guerra, quien habría sido dado de baja.

Club León le cerró la puerta a compatriota de James Rodríguez

La temporada deportiva en el fútbol mexicano llegó a su fin con una gran desilusión por parte del Club León, el cual inició con el "pie derecho" una nueva edición de la Liga MX con la ilusión de quedar campeones tras el fichaje de James Rodríguez. Sin embargo, solamente pudieron alcanzar la instancia de los cuartos de final, en donde quedaron eliminados por Cruz Azul.

Ahora, el equipo comandado por el estratega, Eduardo Berizzo, comienza a trabajar en la respectiva reestructuración de su plantilla, en donde se espera ver refuerzos de lujo que puedan aportar al juego del capitán de la Selección Colombia. Sin embargo, también hay que pensar en "lo mejor para el equipo" y para ello el director técnico argentino habría tomado la decisión de no seguir contando con el extremo de 24 años, Edgar Guerra, quien no habría aportado mucho tras su llegada.