León se cansa de James: la figura que reforzará el equipo

Sin duda, la llegada de James Rodríguez al Club León fue una de las decisiones clave en el fútbol mexicano a lo largo del 2025, pues lo cierto es que el colombiano le dio un aire al equipo que duró gran parte de la temporada regular en la zona alta de la tabla de posiciones.

Pese a esto, el panorama parece no ser tan positivo en estos días, pues el volante de selección Colombia no ha contado con las mejores participaciones en el equipo y mucho se ha hablado sobre su salida del club tras conocerse que no disputaría el Mundial de Clubes por incumplir con las normas de multipropiedad de la FIFA.

Lea también: Liverpool no se salva: fuerte sanción tras ganar la Premier League