Fin de la novela: James Rodríguez definió su futuro en León para 2026

Según lo revelado, mantener al volante cucuteño, cuyo salario rondaría los 600.000 dólares mensuales, es una cifra difícil de sostener para una institución que no atraviesa su mejor momento financiero. Aunque desde el club no se ha emitido un comunicado oficial, todo indica que la determinación ya está tomada.

El periodista Paco Vela, del programa 'Conexión MT', aseguró que “León ya prepara el próximo torneo sin James, no es oficial, pero denlo por hecho”. Este tipo de declaraciones confirman la sensación generalizada en México: el ciclo del colombiano estaría llegando a su fin, y su salida sería cuestión de tiempo.

Pese a las versiones sobre su inminente despedida, no existen conflictos internos entre el futbolista y el entrenador Ignacio Ambriz. De hecho, distintas fuentes señalan que ambos mantienen una buena relación y que el técnico no ha influido en la decisión de la dirigencia. El asunto pasa más por una evaluación práctica: el aporte futbolístico del exjugador del Real Madrid no ha sido determinante y el club necesita una reestructuración.

La salida de James de la liga mexicana representaría un nuevo giro en su extensa trayectoria. Con 34 años, y tras haber pasado por grandes escenarios del fútbol mundial, el reto ahora será encontrar un destino donde pueda retomar protagonismo y mantenerse vigente con miras al Mundial 2026.