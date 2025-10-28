Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 12:28
Fin de la novela: James Rodríguez definió su futuro en León para 2026
James fue protagonista al inicio de año en México, pero fue perdiendo relevancia en los últimos meses.
León definió lo que será el futuro de James Rodríguez más allá del cierre de 2025. Con el contrato del jugador venciendo el próximo 31 de diciembre, el panorama era de dudas y los rumores sobre su salida hacia otro equipo o la MLS se hacían más fuertes.
El cuadro verdiblanco atraviesa un momento deportivo complejo, muy lejos de las expectativas con las que inició la temporada. León acumula ocho partidos sin conocer la victoria, un registro que ha encendido las alarmas en la directiva. Por ello, la decisión de la directiva con el colombiano sería contundente.
Según lo revelado, mantener al volante cucuteño, cuyo salario rondaría los 600.000 dólares mensuales, es una cifra difícil de sostener para una institución que no atraviesa su mejor momento financiero. Aunque desde el club no se ha emitido un comunicado oficial, todo indica que la determinación ya está tomada.
El periodista Paco Vela, del programa 'Conexión MT', aseguró que “León ya prepara el próximo torneo sin James, no es oficial, pero denlo por hecho”. Este tipo de declaraciones confirman la sensación generalizada en México: el ciclo del colombiano estaría llegando a su fin, y su salida sería cuestión de tiempo.
Pese a las versiones sobre su inminente despedida, no existen conflictos internos entre el futbolista y el entrenador Ignacio Ambriz. De hecho, distintas fuentes señalan que ambos mantienen una buena relación y que el técnico no ha influido en la decisión de la dirigencia. El asunto pasa más por una evaluación práctica: el aporte futbolístico del exjugador del Real Madrid no ha sido determinante y el club necesita una reestructuración.
La salida de James de la liga mexicana representaría un nuevo giro en su extensa trayectoria. Con 34 años, y tras haber pasado por grandes escenarios del fútbol mundial, el reto ahora será encontrar un destino donde pueda retomar protagonismo y mantenerse vigente con miras al Mundial 2026.
James Rodríguez 🇨🇴 + Keylor Navas 🇨🇷. De ser compañeros en Real Madrid a enfrentarse en la Liga MX con León y Pumas.pic.twitter.com/GwyWebWzO5— VSports Team (@VSportsTM) October 28, 2025
Desde la directiva de León ven en la situación la posibilidad de liberar una ficha costosa que permitirá oxigenar las finanzas y apostar por nuevos talentos que impulsen un proyecto más equilibrado. Aunque perder a una figura mediática como James genera impacto, la directiva considera que el momento exige priorizar la renovación.
Todo apunta a que el romance entre James Rodríguez y León llega a su punto final. Lo que fue una apuesta ambiciosa se transformó en una relación marcada por altibajos. Mientras el jugador busca un nuevo destino, su presión está enfocada a no perder ritmo para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.
