León tendría polémico DT como remplazo de Berizzo ¿Problema para James?

James empieza de cero con la llegada de un nuevo DT a León

Martín Anselmi se posiciona como la opción más sonada. Durante las últimas horas, varios medios mexicanos han mencionado que “el Grupo Pachuca ya tendría conversaciones avanzadas con el ex Porto para integrarlo al proyecto del club”. Esta filtración elevó las expectativas y al mismo tiempo encendió la polémica entre los hinchas.

La figura del estratega argentino no es ajena a la controversia. Su salida de Cruz Azul dejó dudas entre seguidores y periodistas, lo que le otorga un tinte de incertidumbre a un eventual fichaje por La Fiera. Sin embargo, también es reconocido por su estilo ofensivo y su capacidad para motivar a los planteles que dirige, características que podrían encajar en las aspiraciones de los 'panzas verdes'.

Uno de los principales involucrados en la llegada de un nuevo entrenador será el colombiano James Rodríguez. El máximo referente futbolístico de la plantilla sabe que la llegada de un nuevo DT puede cambiar sus condiciones dentro del vestuario. Además, su poca continuidad en los últimos duelos pone en duda su titularidad en el equipo.

Sin importar la elección de la directiva, James tendrá la obligación de recuperar su mejor estado de forma para volver a ser protagonista. El cucuteño necesita sumar minutos y tener un buen ritmo pensando en su participación con la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.