León tendría polémico DT como remplazo de Berizzo ¿Problema para James?
El elenco mexicano busca un nuevo entrenador tras la salida del argentino.
Luego de la confirmación de la salida de Eduardo Berizzo, la dirigencia de León analiza distintas opciones para asumir el mando del banquillo. Entre los nombres que han empezado a circular destaca uno que no deja indiferente a nadie: Martín Anselmi, técnico que recientemente estuvo en la órbita de la Liga MX y cuyo pasado genera debate.
Berizzo terminó con los números en contra en el cuadro esmeralda. A pesar de la renovación de su contrato a mitad de año, la suma de 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas con una efectividad de menos del 50% fue insuficiente para mantener la confianza de la directiva. Lo que en un principio parecía un proyecto prometedor, se fue diluyendo con el paso de las jornadas, hasta desembocar en un final poco agradable.
Martín Anselmi se posiciona como la opción más sonada. Durante las últimas horas, varios medios mexicanos han mencionado que “el Grupo Pachuca ya tendría conversaciones avanzadas con el ex Porto para integrarlo al proyecto del club”. Esta filtración elevó las expectativas y al mismo tiempo encendió la polémica entre los hinchas.
La figura del estratega argentino no es ajena a la controversia. Su salida de Cruz Azul dejó dudas entre seguidores y periodistas, lo que le otorga un tinte de incertidumbre a un eventual fichaje por La Fiera. Sin embargo, también es reconocido por su estilo ofensivo y su capacidad para motivar a los planteles que dirige, características que podrían encajar en las aspiraciones de los 'panzas verdes'.
Uno de los principales involucrados en la llegada de un nuevo entrenador será el colombiano James Rodríguez. El máximo referente futbolístico de la plantilla sabe que la llegada de un nuevo DT puede cambiar sus condiciones dentro del vestuario. Además, su poca continuidad en los últimos duelos pone en duda su titularidad en el equipo.
Sin importar la elección de la directiva, James tendrá la obligación de recuperar su mejor estado de forma para volver a ser protagonista. El cucuteño necesita sumar minutos y tener un buen ritmo pensando en su participación con la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.
Mientras se define el nuevo estratega, el conjunto entrenará bajo un cuerpo técnico interino con la mente puesta en su próximo compromiso, nada menos que ante el campeón vigente, el Toluca. La directiva sabe que cada decisión tomada en los próximos días será crucial para el rendimiento del plantel y para mantener vivo el respaldo de la hinchada.
Con la salida de Berizzo ya oficial, todo indica que Martín Anselmi se perfila como el elegido para iniciar un nuevo ciclo. Su reciente experiencia en el balompié mexicano lo convierte en una carta arriesgada, pero también en una oportunidad para reconstruir el proyecto deportivo. “Será cuestión de tiempo ver si su estilo logra calar en un club y en una afición que piden resultados inmediatos”.
