Sáb, 23/08/2025 - 16:35
León Vs Pachuca EN VIVO HOY 23 de agosto: hora y cómo VER a James
James regresa a una convocatoria tras perderse el partido anterior.
El Club León, con el regreso del colombiano James David Rodríguez recibe al Pachuca en partido válido por la fecha 6 de la Liga Mx.
Los panzas verdes afrontan el compromiso con el objetivo de recuperar terreno, teniendo en cuenta que se ubican en la posición 11 con seis puntos, luego de dos triunfo y tes derrotas.
En esta oportunidad, James Rodríguez vuelve a estar disponible, después de haber perdido el encuentro de la jornada anterior ante Necaxa.
Por otro lado, Pachuca es líder del campeonato con 12 unidades.
🔜 #J6 | #AP25— Club León (@clubleonfc) August 23, 2025
🆚 @Tuzos
🏟️ Estadio León
🗓️ Sábado 23 Agosto
⏱️ 17:00 H
🎟️ https://t.co/QDOe0RNny8#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/96sGuOPjuP
El partido entre León contra Pachuca por la fecha 6 de la Liga Mx se disputa este sábado 23 de agosto a partir de las 18:00, horario colombiano.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por Win Sports y también tendrá seguimiento ONLINE de Antena 2 y Antena2.com.
