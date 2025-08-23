León Vs Pachuca EN VIVO HOY 23 de agosto: hora y cómo VER a James

El Club León, con el regreso del colombiano James David Rodríguez recibe al Pachuca en partido válido por la fecha 6 de la Liga Mx.

Los panzas verdes afrontan el compromiso con el objetivo de recuperar terreno, teniendo en cuenta que se ubican en la posición 11 con seis puntos, luego de dos triunfo y tes derrotas.

En esta oportunidad, James Rodríguez vuelve a estar disponible, después de haber perdido el encuentro de la jornada anterior ante Necaxa.

Por otro lado, Pachuca es líder del campeonato con 12 unidades.