León y Pumas enfrentan este sábado la fecha 15 de la Liga MX.

El equipo del colombiano James Rodríguez no levanta cabeza y está lejos de ser protagonista en la tabal de posiciones.

Siga León vs Pumas EN VIVO 25 de octubre: hora y canal para la Liga MX

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win Sports.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00