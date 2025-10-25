Cargando contenido

León vs Pumas, Liga MX
León vs Pumas, Liga MX
AFP
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 19:22

León vs Pumas EN VIVO 25 de octubre: hora y canal para la Liga MX

Se disputa la jornada 15 de la Liga MX.

León y Pumas enfrentan este sábado la fecha 15 de la Liga MX.

El equipo del colombiano James Rodríguez no levanta cabeza y está lejos de ser protagonista en la tabal de posiciones.

Siga León vs Pumas EN VIVO 25 de octubre: hora y canal para la Liga MX

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win Sports.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Club León

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Cargando más contenidos

Fin del contenido