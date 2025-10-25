Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 19:22
León vs Pumas EN VIVO 25 de octubre: hora y canal para la Liga MX
Se disputa la jornada 15 de la Liga MX.
León y Pumas enfrentan este sábado la fecha 15 de la Liga MX.
El equipo del colombiano James Rodríguez no levanta cabeza y está lejos de ser protagonista en la tabal de posiciones.
Siga León vs Pumas EN VIVO 25 de octubre: hora y canal para la Liga MX
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win Sports.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 8:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00
