Leonel Álvarez "no es de fiar": Johan Arango estalló contra el 'tierno' y reveló todo

El Fútbol Profesional Colombiano sigue andando de la mejor manera en sus dos categorías y poco a poco ya se va acabando la primera fase, la del "todos contra todos", en donde ya se empiezan a confirmar los equipos que continuarán en la disputa de sus respectivos torneos y de un nuevo título.

En medio de estas dos competencias ha habido grandes sorpresas en cuanto al juego que se ha llevado a cabo, golazos, movimiento en el mercado de fichajes y también sorpresivos despidos de directores técnicos, en especial en la primera categoría, en donde uno de los más significativos fue el de la salida de Gustavo Florentín tras los malos resultados con Bucaramanga y la llegada de Leonel Álvarez.

El fichaje del 'tierno' causó grandes expectativas en la hinchada, futbolistas y directivas del club, y por el momento no ha decepcionado, habiendo conseguido buenos resultados desde que llegó, entre ellos una gran victoria ante Racing en la Copa Libertadores. Sin embargo no a todo el mundo le agradó el regreso de Leonel a Colombia, tal como es el caso de Johan Arango, quien reveló amargos detalles de la actitud del estratega.

Le puede interesar: Marino Hinestroza tomó decisión final sobre su futuro en Atlético Nacional

En el inicio de la temporada 2025 regresaron a la acción en el fútbol colombiano dos destacadas figuras que han logrado dejar huella, Leonel Álvarez y Johan Arango, quienes incluso se alcanzaron a topar en Independiente Medellín, una época en donde no todo fue bueno para ninguno de los dos, según detalla el delantero caleño de 34 años.

Arango reveló que durante su paso por el 'poderoso de la montaña' la relación con Leonel se fracturó luego de que incumpliera una importante promesa con la cual dependía el futuro del jugador en Medellín. El delantero caleño vistió la camiseta de DIM en la temporada de 2016, un destacado paso que tuvo en el que jugó 16 partidos y se logró reportar con cuatro tantos, por lo que se esperaba que el 'tierno' contara con él para el siguiente año, en especial después de haberlo abrazado y habérselo prometido justo antes de acabar el semestre, pero la realidad fue completamente diferente, tal como lo da a conocer Johan, quien incluso clasificó ese abrazo como el "abrazo de Judas" y a Leonel como una "persona de no fiar".

"La decisión de mi continuidad en Medellín era tomada por Leonel, pero la verdad es que es una persona de no fiar, yo sé por que lo digo, ´porque hubo momento en donde él a mi me abrazó, me dijo que iba a contar conmigo muchas veces y después hizo todo lo contrario, fue como un abrazo de Judas". Según relató el propio Johan Arango en As Colombia.