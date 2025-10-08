Leones del Norte vs Emelec EN VIVO, 8 de octubre: hora y canal Copa de Ecuador

La Copa de Ecuador está transcurriendo por la fase de octavos de final con un vibrante partido entre los Leones del Norte de la Serie B y el Emelec con realidades similares, dado que ambos están en la pelea por objetivos en sus respectivas competencias.

Por un lado, Leones del Norte está peleando por los Play-Offs de ascenso a la primera división de Ecuador, mientras que Emelec poco a poco va saliendo de malos tragos y ahora busca mantenerse en posiciones de Copa Sudamericana cuando en anteriores torneos estaba en la cuerda floja rozando con el descenso a la segunda categoría.

En la fase de 32avos, Leones del Norte superó por la mínima diferencia a Orense. De esa forma, lograron instalarse para los octavos de final, ronda a la que también clasificó Emelec gracias a un empate contra Miguel Iturralde y victoria en penales. Sufrieron, pero lograron el paso.

LEONES DEL NORTE VS EMELEC POR LA COPA DE ECUADOR: HORA Y CANAL PARA VER LOS OCTAVOS DE FINAL ESTE MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

El partido entre Leones del Norte y Emelec por la Copa de Ecuador este miércoles 8 de octubre se podrá ver a partir de las 4 de la tarde en horario ecuatoriano y de Colombia. El juego se verá por Zapping.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.