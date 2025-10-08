Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 14:14
Leones del Norte vs Emelec EN VIVO, 8 de octubre: hora y canal Copa de Ecuador
El cuadro eléctrico afronta los octavos de final de la Copa de Ecuador.
La Copa de Ecuador está transcurriendo por la fase de octavos de final con un vibrante partido entre los Leones del Norte de la Serie B y el Emelec con realidades similares, dado que ambos están en la pelea por objetivos en sus respectivas competencias.
Por un lado, Leones del Norte está peleando por los Play-Offs de ascenso a la primera división de Ecuador, mientras que Emelec poco a poco va saliendo de malos tragos y ahora busca mantenerse en posiciones de Copa Sudamericana cuando en anteriores torneos estaba en la cuerda floja rozando con el descenso a la segunda categoría.
En la fase de 32avos, Leones del Norte superó por la mínima diferencia a Orense. De esa forma, lograron instalarse para los octavos de final, ronda a la que también clasificó Emelec gracias a un empate contra Miguel Iturralde y victoria en penales. Sufrieron, pero lograron el paso.
LEONES DEL NORTE VS EMELEC POR LA COPA DE ECUADOR: HORA Y CANAL PARA VER LOS OCTAVOS DE FINAL ESTE MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
El partido entre Leones del Norte y Emelec por la Copa de Ecuador este miércoles 8 de octubre se podrá ver a partir de las 4 de la tarde en horario ecuatoriano y de Colombia. El juego se verá por Zapping.
MÁS HORARIOS DEL PARTIDO
Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.
México: 3:00 P.M.
Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 P.M.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.
