Lerma y Daniel Muñoz no jugarán Europa League; fuerte portazo en Crystal Palace

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó este lunes el recurso de apelación interpuesto por el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que fue relegado a la Liga Conferencia por incumplir los criterios de multipropiedad de la UEFA, contra la propia UEFA, el Nottingham Forest y el Olympique de Lyon, según el comunicado hecho público por el organismo mediador.



Fue el pasado 11 de julio, cuando el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) admitió la inscripción del Olympique de Lyon para la próxima edición de la Liga Europa, una vez confirmada su permanencia en la Ligue 1, pero no así la del Crystal Palace, relegado a la Liga Conferencia, al estimar que los clubes incumplen los criterios de multipropiedad previstos en el Reglamento de Competición de Clubes de la UEFA, lo que llevó a los ingleses a recurrir al TAS, en busca de anular dicha decisión.

