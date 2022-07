"Les digo con toda seguridad que desde el 2023 habrá liga femenina todo el año"

Desde que la Selección Colombia Femenina están disputando la Copa América, han dado mucho de que hablar en el entorno deportivo que hoy está convencido del talento de las futbolistas, las cuales que están a un solo paso del título y ya están clasificadas a las dos citas deportivas más importantes del mundo: Mundial 2023 y Juegos Olímpicos 2024.

Después del partido de este lunes donde la 'tricolor' eliminó a Argentina y pasó a la final del torneo continental, muchas reacciones llegaron, entre ellas la de Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien estaba en Bucaramanga disfrutando del partido y fue contundente con su opinión respecto a la realización de la liga femenina en el país.

"Aquí hubo un torneo que se planificó desde el comienzo y sabíamos que iba a ser de un solo semestre. Eso lo hace la Dimayor, la cual cumplió y lograron clasificar a los dos equipos que van a ir a la Copa Libertadores (América y Deportivo Cali). Desafortunadamente por situaciones económicas - no de Dimayor ni de Federación sino de los clubes - no se podrá realizar"

"Los equipos, en su gran mayoría, dentro de su presupuesto no tenían el flujo para hacer la liga el siguiente semestre" añadió el máximo dirigente del fútbol colombiano, quien también prometió "con toda seguridad y con toda la seriedad del caso que la liga femenina a partir del 2023 será del año entero".

Cierto o no lo que dijo Jesurún, lo que se sabe por ahora es que "esto es un hecho histórico que Colombia haya clasificado a los tres mundiales: Sub 17, sub 20 y mayores; hemos puesto una vara muy alta y debemos preservarla".