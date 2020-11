Lesión de Falcao García genera preocupación en el Galatasaray

Una de las novedades más grandes de la Selección Colombia fue la no presencia del goleador Radamel Falcao García, quien marcó el gol del empate del equipo 'cafetero' ante Chile en Santiago al último minuto.

El 'Tigre' sufrió una lesión con el Galatasaray que le impidió ser llamado por el técnico Carlos Queiroz: se le descubrió un nivel de distensión en el grupo muscular superior derecho. Esta noticia hizo que el cuerpo técnico del club turco lo aislara y estudiara con mayor cuidado su caso a la espera de una evolución.

El 'cafetero' no pudo mejorarse y por eso el cuerpo técnico de Colombia decidió no llamarlo para dejarlo así que culmine su total recuperación. Aunque no se conoce a ciencia cierta el tiempo de baja que tendrá el goleador, la prensa de Turquía señala que Falcao podría estar más de un mes sin jugar.

Por el momento, el 'Tigre' no fue convocado para enfrentar a Uruguay en Barranquilla y Ecuador en Quito. Dentro de los posibles reemplazantes del 'cafetero' suenan los nombres de Alfredo Morelos del Rangers de Escocia y Duván Zapata, delantero del Atalanta de Bérgamo en Italia.

El combinado nacional espera hacer 6 puntos de 6 posibles y continuar en las primeras posiciones de la tabla. Recordemos que además de la 'Tricolor', Brasil y Argentina son los punteros de la Eliminatoria. Paraguay está en la cuarta posición con 4 unidades y una diferencia de gol de 1.