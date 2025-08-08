Actualizado:
Lewandowski enciende las alarmas en Barcelona: se confirma lesión
Robert Lewandowski se perdería el inicio de la temporada con Barcelona por lesión.
La temporada deportiva en el Fútbol Europeo está a punto de iniciar y Barcelona, el cual tuvo un largo periodo de descanso al no disputar el Mundial de Clubes, se ha venido preparando y retomando nivel con una serie de partidos amistosos en el continente asiático.
El cuadro 'culé' viene de sumar minutos importantes, pero dentro de la recuperación física y táctica del club que dirige Hansi Flick se comienzan a ver molestias físicas, tal como ocurrió con el delantero polaco, Robert Lewandowski, quien presenta dolor en el bíceps femoral.
Barcelona se quedaría sin Lewandowski en el inicio de LaLiga
El FC Barcelona dio a conocer este viernes 8 de agosto de 2025 que Robert Lewandowski presenta molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo, lo que le impedirá disputar el Trofeo Joan Gamper ante el Como 1907, último amistoso de pretemporada antes del arranque oficial de la temporada. El club ha subrayado que su recuperación determinará su disponibilidad en los próximos compromisos.
Esta lesión pone en duda la presencia del delantero polaco en el inicio de LaLiga, contra el Mallorca. Hasta el momento, la entidad evita especular sobre el tiempo exacto de baja, enfatizando que dependerá de la evolución médica.
La noticia agrava una situación ya sensible para el cuerpo técnico, pues ya manejaban otras molestias físicas en jugadores como Eric García, Iñigo Martínez y Fermín López. Esta lesión lleva al entrenador Hansi Flick a actuar con cautela para no arriesgar a su figura clave justo antes del inicio competitivo.
The first team player Robert Lewandowski has a hamstring problem in his left thigh. The striker is unavailable for Sunday's game and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/cPnhjasxlk— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2025
¿Cuándo inicia LaLiga y cuándo debuta Barcelona?
La temporada 2025–26 de LaLiga EA Sports (Primera División de España) arrancará entre el viernes 15 de agosto y el domingo 17 de agosto de 2025. Esos días se disputará la primera jornada del campeonato. En lo que respecta al FC Barcelona, su debut liguero está programado para el sábado 16 de agosto de 2025, cuando visitará al RCD Mallorca en el estadio Son Moix.
