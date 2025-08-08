Lewandowski enciende las alarmas en Barcelona: se confirma lesión

La temporada deportiva en el Fútbol Europeo está a punto de iniciar y Barcelona, el cual tuvo un largo periodo de descanso al no disputar el Mundial de Clubes, se ha venido preparando y retomando nivel con una serie de partidos amistosos en el continente asiático.

El cuadro 'culé' viene de sumar minutos importantes, pero dentro de la recuperación física y táctica del club que dirige Hansi Flick se comienzan a ver molestias físicas, tal como ocurrió con el delantero polaco, Robert Lewandowski, quien presenta dolor en el bíceps femoral.

Barcelona se quedaría sin Lewandowski en el inicio de LaLiga

El FC Barcelona dio a conocer este viernes 8 de agosto de 2025 que Robert Lewandowski presenta molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo, lo que le impedirá disputar el Trofeo Joan Gamper ante el Como 1907, último amistoso de pretemporada antes del arranque oficial de la temporada. El club ha subrayado que su recuperación determinará su disponibilidad en los próximos compromisos.

Esta lesión pone en duda la presencia del delantero polaco en el inicio de LaLiga, contra el Mallorca. Hasta el momento, la entidad evita especular sobre el tiempo exacto de baja, enfatizando que dependerá de la evolución médica.