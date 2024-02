Leyenda de Brasil aterrizó a James: "No puede vivir del pasado"

Siguen las reacciones desde Brasil ante la inminente salida de James Rodríguez como jugador del Sao Paulo, pues el hecho de rescindir su contrato, el cual estaba vigente hasta mediados de 2025, lo ha llevado a ser objeto de críticas.

Si bien contó con pocos minutos en el tricolor desde su llegada en julio de 2023, otra razón de fondo que lo llevó a tomar esta decisión fue el hecho de estar más cerca de su familia. Desde ese entonces, las directivas han adelantado el proceso para dar por terminado su vínculo.

Una voz autorizada que se refirió a este tema fue Rivaldo, una leyenda viviente del fútbol brasileño, quien dejó unas contundentes palabras en torno a la situación de James.

"Puede tener espacio en cualquier club, pero tenemos que ser conscientes de que él no quiere ser ese jugador que es capaz de llegar a ser. Él no puede vivir del pasado, tiene que vivir. No sé lo que sucedió en Sao Paulo si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener", aseveró el campeón del Mundial 2002 con la Selección de Brasil.

En sus declaraciones, Rivaldo también cuestionó el hecho de que el cucuteño apenas pudo jugar 14 partidos con Sao Paulo, pues en varios de ellos no llegó a completar los 90 minutos de juego: "Es necesario saber si él no tuvo la oportunidad o si no estuvo al 100%", concluyó.