Leyenda del United le tiró con todo al Liverpool por vender a Luis Díaz

Rio Ferdinand alzó la voz para señalar lo que considera un error estratégico del Liverpool: permitir la partida de Luis Díaz, quien hoy brilla con fuerza en Alemania. Para el exjugador del Manchester United, el conjunto de Anfield no solo perdió un talento excepcional, sino que además no logró encontrarle un reemplazo a la altura.

Desde su llegada al Bayern Múnich, el extremo guajiro ha mostrado una versión arrolladora. De acuerdo con cifras publicadas por AS Colombia, ha disputado 14 encuentros, en los que ha sumado 8 goles y 5 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras más determinantes del club bávaro. Su aporte fue crucial para conquistar la Supercopa de Alemania, consolidando su estatus como uno de los sudamericanos más influyentes del momento.

Mientras tanto, el presente de los Reds dista mucho del ideal. A pesar de haber invertido más de 450 millones de euros en fichajes, el equipo de Merseyside atraviesa una etapa gris: marcha en la séptima posición de la Premier League y quedó eliminado de la Carabao Cup a manos del Crystal Palace. Para Ferdinand, los problemas del club van más allá de los resultados; apuntan a una pérdida de identidad en el ataque tras la salida del colombiano.

Con su estilo directo, el exinternacional inglés lanzó un dardo contundente: “¿Han fichado a alguien superior a Díaz? ¿Cody Gakpo lo es? Yo diría que no, ni de lejos”. Con esta declaración, Ferdinand deja entrever que el Liverpool no solo falló en la planificación deportiva, sino también en entender el impacto emocional que generaba el exjugador del Porto dentro del esquema ofensivo.

El principal vacío que dejó el futbolista colombiano radica en su velocidad, drible y capacidad para romper líneas defensivas. Su estilo eléctrico aportaba imprevisibilidad y profundidad, virtudes que hoy el conjunto inglés extraña. En Alemania, Díaz ha recuperado su mejor versión, mostrando un juego más maduro y eficaz, algo que refuerza la percepción de que su salida fue precipitada.

Según Ferdinand, los nuevos refuerzos no han logrado adaptarse al estilo que pretende su entrenador. “Los jugadores que llegaron probablemente han desajustado la forma de jugar del equipo”, afirmó el exdefensa. Este diagnóstico sugiere que la plantilla actual carece de la armonía táctica que caracterizó al Liverpool de temporadas anteriores, cuando su ataque era sinónimo de dinamismo y agresividad.

El caso de Luis Díaz deja una reflexión clara: no basta con gastar grandes sumas en fichajes si no se reemplazan las cualidades únicas de quien se marcha. Para el Liverpool, la pérdida de un jugador con esa chispa ha significado una caída en su rendimiento colectivo. En cambio, para el extremo colombiano, el salto al Bayern ha sido un impulso a su carrera y una reivindicación de su talento.

Hoy, los hinchas del club inglés se preguntan si el equipo encontrará un futbolista capaz de llenar ese vacío. Y aunque la respuesta parece lejana, Rio Ferdinand ya la tiene clara: “No hay nadie que pueda hacer lo que hacía Luis Díaz”.