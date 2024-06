Leyendas de la Selección Colombia a pagar millonaria multa: detalles del caso

El exdirector técnico de la Selección Colombia, Francisco Maturana, Willington Ortiz, René Higuita, familiares del desaparecido Andrés Escobar, Carlos Valderrama, entre otros habían demandado a Bancolombia S.A. «con ocasión de la Copa América de fútbol de Brasil 2019, en su portal web y a través de redes lanzó una campaña entre el 15 de mayo de 2019 y hasta el 15 de julio de 2019, llamada "COLECCIONABLES"

De acuerdo con la información BANCOLOMBIA, por la suma de $50.000 pesos o más de compras con tarjetas de crédito y débito Bancolombia, o de giros nacionales en corresponsales bancarios, o de pagos de facturas por Bancolombia a la mano, y remesas familiares podrán reclamar un (1) coleccionable de Nuestra Selección Colombia.

En ese sentido el abogado de los futbolistas, defendía la tesis de declarar la responsabilidad civil extracontractual surgida por el uso no autorizado del nombre y entrega de mínimo 468.000 de figuras tipo lego de Miguel Calero, Andrés Escobar, Francisco Maturana, Willington Ortiz y Carlos Valderrama

También se afirma que las figuras estuvieron exhibidas en la página web y redes sociales «Coleccionables Bancolombia», hasta el 7 de junio de 2019, data en la cual, según los demandantes, la entidad bancaria enjuiciada paró mientes en la falta de autorización de aquéllos para el adelantamiento de dicha campaña, retirándola de los medios masivos en los fue expuesta, motivo por el cual, la respectiva publicidad debió recuperarse «a través del web caché».

Con base en los hechos se citó para audiencia de conciliación a la entidad convocada en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; sin embargo, el 10 de julio de 2019 culminó el trámite por imposibilidad de acuerdo.

En la exposición de argumentos de parte de Bancolombia, se celebró un contrato de con la Federación Colombiana de Fútbol, para ser, patrocinador, de todas las selecciones oficiales de este país, , incluyendo pero no limitándose a la Selección masculina de mayores, la Selección masculina Sub- 20, Sub- 17 y Sub- 15, la Selección femenina de mayores, la Selección femenina Sub- 20 y Sub- 17, la Selección Fútbol Sala masculina mayores y Sub- 20, la Selección Fútbol Sala femenina mayores y Sub- 20 y la Selección masculina Fútbol Playa y Sub-20» y fue por virtud de ese convenio, que adelantó la campaña "COLECCIONABLES ", de nuestra selección Colombia», la cual estuvo vigente entre el 15 de mayo al 30 de junio de 2019.

También la defensa del Bancolombia afirmó, que con la demanda se presentaron una serie de imágenes; y el apoderado de Bancolombia en su oportunidad, en su momento , indicó que no era la forma de traer imágenes digitales o contenido digital, o evidencia digital al proceso, a través de impresiones.

De igual manera señaló , efectivamente dichas imágenes, las que se refieren a la página web, no a las fotografías de las figuras en miniatura, obedecieron a la campaña de Bancolombia.

Con base en eso, también dijo, "no es suficiente para decir que el daño emergente se les causó con 600, 450 o 300, eso es errado. Y la única justificación que encontraron en el interrogatorio que ¿de dónde salía esa cifra? ni siquiera salía de una campaña publicitaria similar, salía de los cálculos que hicieron los abogados.

En ese sentido el abogado de los ex miembros de la Selección Colombia, presentó la demanda para no generalizar, haciendo unos cálculos de $50.000 por 400 y pico mil de figuritas, entonces esos eran los ingresos de Bancolombia, y entonces ni siquiera aplicando una regla de tres mínima aparecieron esas cifras.

Por ejemplo Carlos Valderrama , cobraba más porque era más reconocido, simplemente más de los otros, y así sucesivamente, pero ese reconocimiento, simplemente quedó, en el dicho de ellos, no solo, la distinción sino ese valor, ese valor no tiene fundamento en ninguna pieza procesal.

Para la justicia, el comportamiento del abogado que presentó la demanda, Hugo Mario Amaya Hoyos, "fue temerario en sus pretensiones".