Libertad vs U de Chile EN VIVO HOY 6 de octubre; Copa Libertadores Femenina

Libertad y Universidad de Chile continúan su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 este lunes, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo D. El partido se disputará a las 20:00 (hora local) en territorio argentino y marcará la continuidad de la zona que comparten con Deportivo Cali y Nacional de Uruguay.

El conjunto chileno llega con la ilusión de hacer valer su historia y recorrido para ser protagonista a nivel continental. La U parte como uno de los equipos fuertes del grupo, respaldado por la experiencia de su plantel y su contante aparición en la Copa.

Libertad, por su parte, arriba a esta competencia con la ambición de empezar a ganar un lugar en la élite sudamericana El cuadro paraguayo sabe que medirse a las chilenas será una prueba exigente, pero también una oportunidad para ver para que están en este torneo.

Igual que en ediciones anteriores, los equipos clasificados a cuartos de final serán los dos primeros de cada zona. El torneo se disputa todo en conjunto en suelo argentino.