Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 14:23
Libertad vs U de Chile EN VIVO HOY 6 de octubre; Copa Libertadores Femenina
Ambos equipos llegan al compromiso tars empatar en sus estrenos ante Deportivo Cali y Nacional de Uruguay.
Libertad y Universidad de Chile continúan su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 este lunes, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo D. El partido se disputará a las 20:00 (hora local) en territorio argentino y marcará la continuidad de la zona que comparten con Deportivo Cali y Nacional de Uruguay.
El conjunto chileno llega con la ilusión de hacer valer su historia y recorrido para ser protagonista a nivel continental. La U parte como uno de los equipos fuertes del grupo, respaldado por la experiencia de su plantel y su contante aparición en la Copa.
Lea también: Copa Libertadores 2026: definidos tres clasificados por Venezuela
Libertad, por su parte, arriba a esta competencia con la ambición de empezar a ganar un lugar en la élite sudamericana El cuadro paraguayo sabe que medirse a las chilenas será una prueba exigente, pero también una oportunidad para ver para que están en este torneo.
Igual que en ediciones anteriores, los equipos clasificados a cuartos de final serán los dos primeros de cada zona. El torneo se disputa todo en conjunto en suelo argentino.
Libertad vs U de Chile : cómo VER EN VIVO HOY lunes 6 de octubre
El partido entre Libertad y U de Chile por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina se disputará este lunes 6 de octubre a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
Fuente
Antena 2