Libertadores Femenina: tabla de posiciones del grupo de Cali - fecha 3

Deportivo Cali derrotó a Univeridad de Chile (2-0) por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores Femenina y se aseguró la clasificación a la próxima ronda, pues avanzó como primero del grupo D.

Los goles del equipo colombiano fueron obra de Melanin Tatiana Aponzá, quien marcó sobre los siete minutos del primer tiempo, y Kelly Ibargüen, quien hizo el segundo al 60'.

En consecuencia, las caleñas llegaron a siete puntos en el torneo continental y se aseguraron la primera plaza de su grupo, avanzando sin problema alguno a la ronda de cuartos de final, donde ya esperan rival.

Previamente, las vallecaucanas habían derrotado a Nacional de Uruguay y habían sacado un empate contra Libertad de Paraguay, dos equipos que justamente se enfrentaron en horario simultáneo este jueves.