Libertadores Femenina: tabla de posiciones del grupo de Cali - fecha 3
Este jueves finalizó el grupo D del torneo continental.
Deportivo Cali derrotó a Univeridad de Chile (2-0) por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores Femenina y se aseguró la clasificación a la próxima ronda, pues avanzó como primero del grupo D.
Los goles del equipo colombiano fueron obra de Melanin Tatiana Aponzá, quien marcó sobre los siete minutos del primer tiempo, y Kelly Ibargüen, quien hizo el segundo al 60'.
En consecuencia, las caleñas llegaron a siete puntos en el torneo continental y se aseguraron la primera plaza de su grupo, avanzando sin problema alguno a la ronda de cuartos de final, donde ya esperan rival.
Previamente, las vallecaucanas habían derrotado a Nacional de Uruguay y habían sacado un empate contra Libertad de Paraguay, dos equipos que justamente se enfrentaron en horario simultáneo este jueves.
En ese partido entre Nacional y Libertad no hubo diferencias, pues terminaron 0-0, un resultado que le convino a las paraguayas, ya que llegaron a tres puntos y avanzaron en la segunda posición del grupo D.
Copa Libertadores Femenina: tabla de posiciones del grupo D
1. Deportivo Cali, 7 puntos
2. Libertad, 3
3. Nacional (U), 2
4. Universidad de Chile, 2
Ahora, mientras Nacional y Universidad de Chile vuelven a sus respectivos países, los planteles de Deportivo Cali y Libertad se alistan para conocer a sus rivales en cuartos de final, los cuales saldrán del grupo C que se definirá este mismo jueves a segundo turno.
