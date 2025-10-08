Libertadores Femenina: tabla de posiciones del grupo de Santa Fe - fecha 3

Finalizó el grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2025, pues este lunes Independiente Santa Fe cayó contra Corinthians e Independiente del Valle superó ampliamente a Always Ready, definiendo así a los dos clasificados a la próxima instancia del torneo.

Los dos partidos se jugaron en simltáneo en vista de que había tres equipos peleando por dos cupos en la próxima fase del torneo continental. Eso sí, los resultados no arrojaron sorpresas y se confirmó a los clasificados.

Corinthians 'madrugó' a Santa Fe y con un gol tempranero lo derrotó, haciéndose con la primera posición de la zona A de la Copa Libertadores Femenina, y de paso eliminando a las colombianas que perdieron dos de sus tres partidos.

Independiente del Valle hizo la tarea, y como era de esperarse, goleó a Always Ready -como lo habían hecho Santa Fe y Corinthians-, y se aseguró una plaza en la próxima ronda del torneo continental.