¿Amenaza para Pochettino? Curioso mensaje en Twitter tras sustituir a Messi

Tras el partido de ayer en el cual PSG consiguió la victoria sobre el final del compromiso ante Olympique de Lyon en u partido que arrojó un 2-1 final, la polémica corrió por cuenta del entrenador argentino Mauricio Pochettino y el jugador Lionel Messi, quien no se mostró conforme luego de ser sustituido a los 30 minutos de la parte complementaria.

Ante esto, mucho se ha hablado acerca de la posible discordia que se generó en el vestuario, y son muchas las hipótesis acerca de lo que pasará para el próximo partido del club acerca de la titularidad y permanencia durante todo el partido del jugador nacido en Rosario; y con esta situación, uno de los que se pronunció a través de redes fue Al Thani, hermano del propietario del equipo.

A través de twitter dejó un mensaje para el estratega quien viene de dirigir en Tottenham Hotspur.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu