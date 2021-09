Cambio de aires: Jérôme Boateng deja el Bayern y se une a Lyon

El campeón del mundo en 2014, que cumplirá 33 años el viernes, estaba libre desde que terminó su contrato con el Bayern de Múnich a finales de junio, y se comprometió con el Olympique de Lyon hasta 2023, justo unas horas antes de finalizar el mercado de fichajes. El curso pasado el central germano disputó 39 partidos con el Bayern, después de unas temporadas en las que sufrió lesiones.

Vea también: Everton contrató al delantero venezolano Salomón Rondón

"Estoy muy emocionado, he tenido un lindo recibimiento. Tengo ganas de conocer a mis compañeros, ver el estadio y a los hinchas", declaró Boateng en un video publicado este miércoles en las redes sociales del cuadro francés. El central de 1,90 m, pieza clave de la Alemania campeona del mundo en 2014, ha sido un pilar del Bayern desde 2011, con quien ha ganado 9 Bundesligas y 2 Ligas de Campeones (2013 y 2020).

The Journey Continues.

Lyon Here I Am.

Proud And Happy To Join This Big Club With Its Great Tradition. Let’s Get It On!

NOUS SOMMES L‘OLYMPIQUE LYONNAIS 🦁 @OL pic.twitter.com/f29JzFzmTg