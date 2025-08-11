Crisis en PSG prende alarmas en la temporada: figura se rebeló

Por primera vez en su historia, el Paris Saint-Germain logró vencer los malos antecedentes en la UEFA Champions League. Consiguieron el título que les hacía falta en su palmarés y que anhelaban desde hace años. Uno de los lujos de haber alzado la ‘Orejona’ será disputar la Supercopa de Europa entre los campeones de la Liga de Campeones y de la Europa League.

El Estadio Bluenergy de la ciudad de Udine, Italia será testigo de un vibrante encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspurs. Cuando todo parecía que estaba listo para el duelo entre los campeones de Europa, los problemas empezaron a llegar para el cuadro parisino con una figura que no estará en el partido.

Luis Enrique mandó cambiada todo en la previa del partido del miércoles 13 de agosto y borró de la convocatoria a Gianluigi Donnarumma. El PSG ya tenía todo premeditado, pues en el mercado de fichajes contrataron a Lucas Chevalier, guardameta francés por si sucedía algo con una posible salida por parte del italiano de la institución.

Justamente, el ex arquero del Milan había dado declaraciones que podían indicar la necesidad de buscar nuevos aires, pese a haber sido pieza fundamental en la Ligue 1, Champions League y Mundial de Clubes, este último torneo en el cual fueron subcampeones.

LA CRISIS QUE SE DESATÓ POR LA DECISIÓN DE NO CONTAR CON GIANLUIGI DONNARUMMA

Sin duda alguna, Gianluigi Donnarumma es uno de los referentes dentro de la institución comandada por Luis Enrique. No obstante, el entrenador español tomó la polémica decisión de no convocar al italiano para la definición de la Supercopa de Europa que se disputará en suelo italiano.

Y es que, si bien el golero no estaba cómodo y ya estaba buscando su salida de la institución, este desplante hecho por el PSG y por Luis Enrique que comanda el barco parisino significó el detonante para pensar en salir del club y buscar nuevos aires.

Hace algunas semanas, Gianluigi Donnarumma se rebeló contra la institución que esperaba llegar a un acuerdo para sellar la renovación de un pilar esencial en la obtención de la Champions League y del subcampeonato del Mundial de Clubes. En ese sentido, el bombazo se dio dos días antes de disputar el primer título de la temporada y Lucas Chevalier será el reemplazo del italiano.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma dejará el Paris Santi-Germain en este mercado de fichajes, o en el siguiente verano cuando acabe la temporada. Sin embargo, no contar con él en la final de la Supercopa Europea sentencia al ex Milan que buscaría cambiar de aires en lo que resta del libro de pases.

LA LIGA QUE QUIERE CONTAR CON GIANLUIGI DONNARUMMA

Con las relaciones totalmente rotas entre el Paris Saint-Germain y Gianluigi Donnarumma, su adiós de la institución se acerca cada vez más. La idea es sellar su desvinculación en los próximos días, pues, con el fichaje de Lucas Chevalier y el voto de confianza en la titularidad, podría señalar que el club no cuenta para nada con Donnarumma.

En ese sentido, Fabrizio Romano indicó que la Premier League parece ser el torneo que más se ha interesado por sumar a Gianluigi Donnarumma para esta temporada que iniciará el viernes 15 de agosto. De hecho, ya parece haber una pelea de dos elencos que quieren asegurar al italiano.

Se trata nada más ni nada menos que del Chelsea, actual y primer campeón del Mundial de Clubes en su nuevo formato y el Manchester United, que necesita arquero por las dudas que ha tenido André Onana en el arco mancuniano. La crisis parisina ya aleja a Gianluigi Donnarumma de Francia y podría sumar una nueva experiencia en otra liga después de jugar la Serie A y la Ligue 1.