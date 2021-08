EN VIVO: Reims vs PSG; debut de Messi en la liga francesa

El argentino Lionel Messi empezará como suplente en el banquillo en su primer partido en las filas del Paris Saint-Germain (PSG), que este domingo visita al Reims, en una cita en la que Kylian Mbappé figura en el once titular del equipo parisino a la espera de que se aclare su futuro en las próximas horas.

EN VIVO: DEBUT DE MESSI EN EL PSG VS REIMS; LIGA FRANCESA



El entrenador argentino Mauricio Pochettino ya insinuó este sábado que ambos jugadores irían convocados ya que se entrenaron con normalidad. "Seguramente estarán dentro de los convocados. Veremos si están dentro de la partida de los once elegidos para mañana", señaló Pochettino en una conferencia de prensa previa al partido.



Sobre Mbappé y el intento del Real Madrid de ficharle, dijo que el jugador estaba trabajando "muy bien, como de costumbre, preparando el partido", y recalcó: "Nuestro presidente y nuestro director deportivo dejaron muy claro cual es la postura del club".



Sobre Messi, explicó que iría convocado por primera vez con su nuevo equipo, sea como titular o como suplente para ir ganando ritmo de competición. Pochettino aseguró que lo ve "muy motivado" y que "se está adaptando muy bien".



"Lo que estamos descubriendo de Leo es un gran profesional, un jugador increíble, eso no hace falta decirlo, que se está adaptando muy bien a sus nuevos compañeros", agregó.