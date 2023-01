"Es el mayor fracaso de la historia": le dan palo a Neymar por su rendimiento en el PSG

El París Saint-Germain sufrió una nueva derrota en la Ligue 1 de Francia tras perder como visitante ante Rennes por 1 - 0. El cuadro parisino tuvo en la cancha a su tridente de lujo: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, pero esto no fue suficiente para evitar la caída fuera de casa.

Este último no se salvó de las críticas luego del compromiso, pues el diario L'Equipe calificó al brasileño con un '3'. Si bien acumula 15 goles y trece asistencias en 22 partidos de esta temporada con PSG, su rendimiento en el cancha volvió a estar en tela de juicio.

Por otra parte, Neymar parece sufrir las secuelas de la lesión de tobillo que tuvo en el Mundial de Qatar jugando con Brasil, pues se le vio cojeando durante el encuentro frente a Angers. Además, su expulsión frente a Racing Estrasburgo en el último partido del 2022 justifican el mal regreso que ha tenido a las canchas.

Al margen de ello, el rotativo francés fue contundente al argumentar la calificación del brasileño luego del partido ante Rennes: “Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes", señaló L'Equipe.

Asimismo, el periodista Daniel Riolo cuestionó fuertemente a Neymar por el exorbitante precio que le pagó el PSG al Barcelona por su fichaje en 2017 (222 millones de euros). Esto y su salario en el club francés hacen que sea rotulado como "el mayor fracaso en la historia del fútbol".

"No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de octavos de final en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida", enfatizó.

