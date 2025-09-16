Kendry Páez se quedaría sin equipo en mitad de temporada: exigen radical cambio

Mucho se ha hablado del futuro de Kendry Páez, el juvenil ecuatoriano que salió de Independiente del Valle en busca de consolidarse en la élite. Chelsea depositó la confianza en el volante de 18 años, pero como es habitual en el equipo londinense, con la necesidad de que consiguiera regularidad, los ‘Blues’ lo prestaron al Racing de Estrasburgo.

Andrey Santos también es otro de esos ejemplos en el Chelsea que ficha jóvenes, pero los presta una o dos temporadas al club francés para que puedan tener minutos en equipos que sí lo van a utilizar, dado que los londinenses no necesitan esa pieza en esos momentos.

Chelsea hace estos préstamos gracias a que su dueño, Todd Boehly es también el dueño del Racing de Estrasburgo bajo la BlueCo. Por esta razón es una costumbre que ayuda al elenco galo por jugadores de mucha proyección como Kendry Páez que esperan ganarse un lugar en el equipo.

EL CAMBIO QUE EXIGEN LOS HINCHAS Y PONE EN PELIGRO EL FUTURO DE KENDRY PÁEZ

Aunque puede verse como un beneficio, la FIFA dijo hace algunas semanas que iba a revisar este tema de los copropietarios y de los préstamos de jugadores. Sumado a lo del ente que rige el fútbol a nivel mundial, los hinchas de Racing se cansaron de este tipo de cesiones y esto podría poner en problemas a Kendry Páez.

De hecho, desde los aficionados del Racing de Estrasburgo piden encarecidamente que se acabe esa relación que tienen los dos clubes. Todd Boehly como copropietario de la BlueCo ha hecho este tipo de cesiones, pero lo ven como algo que solo beneficia al Chelsea y deja mal parado al equipo francés. En las últimas horas, los ‘Blues’ cerraron el traspaso de Emmanuel Emegha, delantero goleador del club de la Ligue 1.

En ese sentido, los hinchas exigen de manera urgente que se acabe la alianza BlueCo entre los dos clubes. Si eso sucede, Todd Boehly deberá tomar decisiones para ponerle fin a la multipropiedad que conecta a los dos clubes. La venta de Emmanuel Emegha acabó con la paciencia de los aficionados.

Aunque Todd Boehly no se ha pronunciado, si se acaba la relación entre los dos clubes, todos los jugadores que están cedidos en estos momentos en el Racing de Estrasburgo tendrían que regresar al Chelsea. Esto pone en riesgo la carrera de jóvenes talentos, dado que los ‘Blues’ no tienen espacio ni para un Kendry Páez ni para otras figuras.

Bajo ese panorama, Kendry, que ya ha disputado cuatro partidos con la camisa del club francés debería buscar nuevos aires. Chelsea cerraría puertas, dado que en estos momentos no lo necesita y tendría que solucionar su futuro ante esta posible salida de Francia y con pocas opciones de consolidarse en Inglaterra.