Keylor Navas sale sustituido y pone nervioso al PSG antes de enfrentar al Bayern

El portero costarricense del París Saint Germain Keylor Navas fue sustituido "por precaución", en el descanso del encuentro contra el Estrasburgo, de la Ligue 1, que el campeón francés ganó por 1-4.



El preparador del cuadro parisino, el argentino Mauricio Pochettino reconoció que el meta titular fue cambiado por precaución al sufrir molestias musculares y se mostró confiado en que pueda estar en condiciones para el choque del martes contra el Bayern Múnich, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Keylor Navas fue cambiado por precaución. Creemos que no es nada serio. contamos con un excelente servicio médico", dijo el preparador al término del partido. El español Sergio Rico ocupó el puesto del costarricense, determinante en el partido de ida contra el Bayern que el PSG ganó por 2-3.



Respecto al partido contra el campeón de Europa, Mauricio Pochettino asumió que tendrán que sufrir en el Parque de los Príncipes y que nada está decidido.



"Clasificarnos es nuestro objetivo. Queremos estar preparados para el martes. El Bayern es el mejor equipo del mundo y vamos a sufrir los noventa minutos", indicó el técnico que mantuvo a Kylian Mbappe durante 89 minutos en el encuentro ante el Estrasburgo.



"Lo mejor para que Kylian esté preparado es jugar. Si siente que algo está mal me lo dirá. Somos profesionales, contamos con personal médico y tomamos la mejor decisión. Mbappe es un jugador feliz cuando está en el campo", indicó Pochettino.



El París Saint Germain goleó al Estrasburgo (1-4) y sigue a tres puntos del líder, el Lille. "Este partido fue importante. Estamos en la carrera por el título con estos tres puntos. No hay presión, tenemos que ser eficaces. Hemos demostrado que somos luchadores y es lo que queremos ser. Estamos peleando por tres competiciones a la vez y eso complica las cosas. El equipo tiene fe", añadió.