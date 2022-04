Las cuentas de PSG para ser campeón de Liga 1, y las cuatro bajas que tendrá el miércoles

El París Saint Germain, líder con quince puntos de ventaja sobre Marsella, tiene la ocasión el miércoles (20 de abril) de asegurar su décimo título de campeón de Francia de Liga 1, en el campo del Angers (21h00 locales, 2:00 p. m. de Colombia), en una jornada en que el segundo clasificado recibe a Nantes.

Qué debe pasar para que PSG sea campeón este miércoles de la Liga 1

Que gane en Angers y el Marsella no derrote al Nantes.

Que empate en Angers y el Marsella pierda contra el Nantes.

No obstante, la preocupación pasa por una baja sensible, y es que la estrella argentina Lionel Messi tiene molestias en el tendón de Aquiles izquierdo y no podrá jugar en este duelo correspondiente a la fecha 32, igual que el centrocampista Marco Verratti y el defensa Presnel Kimpembe, anunció este martes el club.

El argentino tiene una "inflamación del tendón de Aquiles izquierdo", precisó el PSG, añadiendo que se realizará una nueva evaluación en las próximas 48 horas.

El centrocampista italiano recibió un golpe en la rodilla izquierda y "su situación será evaluada en las 48 horas" también, especificó el PSG en un comunicado.

El mismo plazo para el internacional francés Kimpembe, quien siente "un dolor en la rodilla derecha".

Estas ausencias se añaden a la del delantero brasileño Neymar, suspendido.

Por su parte, el centrocampista español Ander Herrera (isquiotibiales) debe reanudar el entrenamiento el jueves y el volante alemán Julian Draxler (menisco) y el medio argentino Leandro Paredes (pubalgia) continúan convalecientes tras sus operaciones quirúrgicas respectivas.