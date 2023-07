Le salió ‘barato’: PSG anunció a su cuarto fichaje; pagó 22 millones de euros

París Saint Germain y el RCD Mallorca llegaron a un acuerdo para el traspaso al campeón de la Ligue 1 francesa del extremo surcoreano de 22 años Kang-In Lee, anunciaron este sábado ambos clubes.

La operación, de acuerdo a medios de prensa franceses, habría rondado los 22 millones de euros.

El joven jugador asiático llegó al fútbol español en 2011 para incorporarse a la academia del Valencia, club con el que debutó en octubre de 2018 cuando aún no había cumplido los 18 años.

Internacional surcoreano en 14 ocasiones y miembro de los "Guerreros Taeguk" en el Mundial de Catar-2022, eliminados en octavos por Brasil (4-1), Kan-In Lee fichó por el Mallorca en 2021, jugando 73 partidos con la camiseta mallorquinista, anotando 7 goles.

Es el cuarto fichaje del París SG para la próxima temporada, tras los del español Marco Asensio (Real Madrid), el central eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milán) y el centrocampista defensivo uruguayo Manuel Ugarte (Sporting Portugal).

El PSG presentó el pasado miércoles a su nuevo entrenador, el exseleccionador español Luis Enrique, que espera aún la llegada de nuevos fichajes y, sobre todo, resolver la situación de su estrella Kylian Mbappé, que no quiere renovar su contrato que finaliza dentro de un año, una decisión que no acepta el club, que ha anunciado que venderá al delantero este mismo verano boreal si no amplía compromiso con el club.