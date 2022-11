¿Lo convenció el presidente de Francia? Mbappé habló sobre su decisión de seguir en el PSG

Para nadie es un secreto que Kylián Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Tras dar el salto profesional, el delantero ha estado siempre en el radar del Real Madrid, quien ha sido el más interesado en quedarse con sus servicios.

De hecho, este año se vencía el contrato de Mbappé con el París Saint-Germain. Sin embargo, el propio jugador decidió extender su vínculo hasta 2025, lo que de paso truncó las ilusiones de los merengues por incorporarlo en sus filas.

Antes de su participación con Francia en el Mundial de Qatar, el delantero tuvo una charla con Sports Illustrated en la que reveló detalles poco conocidos sobre su decisión de quedarse en París, algo en lo que habría influido Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Mbappé recuerda que tuvo varias llamadas con el jefe de Estado entre diciembre y marzo. "(Emmanuel) Macron me llamó y me dijo: 'Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere'", contó el jugador.

Él no podía creer el hecho de que el mandatario francés lo llamó para pedirle que se quede en el país.

Por otra parte, Mbappé pensó en dejar la selección francesa luego de disputar la Eurocopa 2020, en la que falló en la tanda de penales donde los galos fueron eliminados por Suiza.

"Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar más’. Luego reflexioné con las personas que hay a mi alrededor y me animaron a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente", mencionó.

El delantero llega al Mundial de Qatar como la gran figura de una Selección de Francia que llega a defender el título logrado en Rusia 2018, donde Mbappé fue decisivo para que los bleus levantaran su segunda Copa del Mundo.