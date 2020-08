Maluma rompió el silencio sobre la pelea con Neymar por su exnovia Natalia

Maluma generó toda clase de especulaciones y rumores entre sus seguidores de redes sociales luego de desaparecer por un poco más de 24 horas de Instagram. Este comportamiento levantó sospechas y causó intriga en algunas personas que relacionaron esta ausencia con un video de Neymar cantando el tema ‘Hawái’.

Tras reaparecer en la plataforma digital, el colombiano anunció un Instagram Live donde resolvería dudas y hablaría con su público de todos los temas que habían estado girando alrededor de él y su carrera. No obstante, en este video, el paisa revelaría detalles de su nuevo disco Papi Juancho.

Según quedó registrado en la transmisión en vivo del cantante urbano, más de 230.000 personas se conectaron para estar en contacto con él y preguntar diferentes cosas relacionadas con su presente. Maluma no tuvo problema en contestar una por una y aclarar algunos temas que causaron revuelo en los medios y redes sociales.

De acuerdo con una pregunta que recibió en esta dinámica, el intérprete de ‘Amor de mi vida’ indicó que su nuevo sencillo ‘Hawái’ no estaba inspirado en alguna relación sentimental suya o en una persona de su vida amorosa. Maluma enfatizó en que esta composición fue creada en combo con otros autores y cuando se la presentaron él quiso convertirla en su próximo éxito.

“Más allá de eso, jamás me inspiré en una relación que pasó. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara. Pero no es así, yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien se fue hacer lo que tenía que hacer, cada quien se fue por lo suyo…yo también me fui a hacer mi vida”, afirmó el ‘Pretty Boy’.

Por otra parte, el colombiano tocó el tema de los rumores de Neymar y Natalia Barulich, donde aprovechó para negar algún problema o situación incómoda por la actual relación amorosa que sostienen.

“Me parece muy grave que me estén involucrando a mí en esos temas ajenos. ¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle a él. Mentiras, parceros, no se dejen engañar, por favor, de las redes y de los medios. Algunos medios inflan la noticia y no ha pasado absolutamente nada. No sé si ellos están juntos y la verdad no me importa porque cada quien hace su vida. Cada quien hace lo que se le da la gana. Si ellos son novios, me parece bien. Yo no tengo ningún pedo con él, o bueno que yo sepa”, respondió el paisa, acabando con las especulaciones sobre este supuesto drama.

De igual manera, el artista agradeció a los jugadores del PSG por interpretar su canción tras finalizar el partido y compartirla en las redes sociales. Maluma afirmó que está soltero y no se enamora en este momento, pues está centrado en su nuevo disco.

Las respuestas de Maluma inician desde el minuto 10.