Mbappé desmiente el rumor y cambia el rumbo de la novela: "No he pedido ser vendido al Real Madrid"

El futbolista francés Kylian Mbappé insistió este miércoles en su intención de continuar la próxima temporada en el París Saing Germain, al que ya le comunicó su negativa a ampliar su contrato hasta 2025, aunque aseguró que tampoco pidió irse al Real Madrid.

"No he pedido (al PSG) ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", explicó en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport', desmintiendo a su paso todos los rumores.

En medio de la vorágine generada por la noticia de que el buque insignia del conjunto parisino no activará la opción de ampliación de contrato hasta 2025, y mientras en Francia los medios apuntan a que el PSG está más convencido que nunca de una posible venta, Mbappé habló del PSG como un proyecto con "carencias", pese a su manifestada intención de continuar.

"Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada para no repetirlos otra vez", explicó.

Asimismo, el campeón del mundo en 2018 dijo que "individualmente, llevo unos años manteniéndome a un buen nivel: quiero seguir progresando para mantenerme en lo más alto", por lo cual requiere de otras exigencias grupales.

Entre tanto, Mbappé consideró que "la selección nacional y el club son situaciones diferentes. En Francia tenemos la suerte de contar con una increíble cantera de talentos, así que cuando un jugador importante lo deja, hay quien puede compensarlo. Esto nos ha permitido dejar atrás la final perdida contra Argentina. Estamos decepcionados, pero tenemos un ciclo de cuatro años por delante: si trabajamos bien podemos hacer grandes cosas en la Eurocopa, en la Liga de Naciones o en el Mundial 2026".

Kylian Mbappé habló sobre Lionel Messi

Además, dejó muy claro que "en el PSG hay otros problemas de club, es otra cosa", y allí tuvo pie para hablar sobre la gestión del cuadro francés con la salida de Lionel Messi: "En Francia no recibió el respeto que merecía".

"Estamos hablando del potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia que alguien como Messi se vaya. Personalmente, no entendí por qué tanta gente se alegró tanto de su marcha. Es una pena, pero así fueron las cosas. Tendremos que hacer lo que podamos para sustituirle", finalizó Kylian Mbappé.