Presidente del PSG habla de futuro de Mbappé y posible fichaje de Messi

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, aseguró que Kylian Mbappé permanecerá en el club parisino y que "nunca" lo venderán ni lo dejarán libre.



En una entrevista al diario deportivo L'Équipe, el empresario catarí habló de los temas más candentes del club, de Neymar, Mbappé y de su oposición total a la Superliga, sin responder directamente a un posible fichaje de Lionel Messi, aunque aseguró que "todos los grandes jugadores quieren venir al PSG".



"De hecho, ya se lo dije al presidente del Barça: Messi está terminando su contrato, todos los clubes tienen derecho a discutir con él y ficharlo para la próxima temporada. Sólo le puedo decir que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG", afirmó.

Puede ver: Mbappé reveló cómo rechazó la oferta del Real Madrid



Al-Khalaïfi insistió que no decía esto para responder a la pregunta de Messi puesto que "no es posible hacerlos venir a todos".



"Después... Messi es Messi, un jugador fantástico", subrayó.



En cuanto a la posible salida del club de Mbappé, Al-Khelaïfi indicó que las negociaciones para la renovación del contrato del delantero "avanzan bien" y que esperan alcanzar un acuerdo.



"Nunca doy detalles de las negociaciones abiertas. Todo lo que puedo decir es que avanza bien. Espero que encontremos un acuerdo. Es París, es su país. Tiene una misión y no es únicamente de jugar al fútbol, sino de promover el campeonato de Francia, su país y su capital", dijo el presidente del PSG.



El catarí defendió que el delantero es un "chico fantástico, como persona y atleta", y uno de los mejores jugadores de la actualidad: "Ganará el Balón de Oro durante años, estoy cien por cien seguro".



"Tiene todo lo que necesita para seguir aquí. ¿Dónde iría? ¿Qué club, en términos de ambición y de proyecto, puede hoy competir con el PSG?", cuestionó.



NUEVOS FICHAJES



El empresario afirmó entre sonrisas que habrá grandes fichajes la próxima temporada, pero reconoció que "la crisis sanitaria ha impactado a todo el mundo", incluido el PSG.



"Pero este mercado será más activo que los anteriores. Estaremos ahí, tenemos ambición para este verano", dijo, ensalzando el club que preside desde 2011 y que considera "el mejor club".

Lea también: "Fue un maestro par mí": Mbappé se deshizo en elogios hacia Falcao García



En cuanto a Neymar, aseguró que hallar un acuerdo con él para que se quede hasta 2025 fue "fácil" y declaró que nunca ha dudado de que seguiría en el PSG.



"Incluso si (el Barcelona) ha intentado reclutarlo hasta el final. Evidentemente, lo rechazamos. Creo que ese club tiene algunos problemas económicos, pero eso no es asunto nuestro", respondió.



Sobre su oposición firme a la Superliga, dijo que "no se puede crear un campeonato cerrado y reservado a los grandes clubes" y que el sueño "debe ser posible para todos".



"No es justo. Matamos la tradición del fútbol, la esperanza de los aficionados, de los clubes, de los jugadores, de los jóvenes. Imagine que ocurre, ¿dónde estaremos en dos años?", destacó.