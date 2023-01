PSG protege al campeón del mundo: ¿cuándo será el regreso de Messi a la Liga 1 de Francia?

El entrenador del París Saint Germain (PSG), Christophe Galtier, confirmó este jueves que Lionel Messi no jugará el partido de la Copa de Francia de este viernes en Châteauroux, pero se mostró optimista sobre su retorno la próxima semana, en el encuentro de la Ligue 1 contra Angers.

"Leo entrenó el miércoles y el jueves. No jugará el viernes. Nos estamos asegurando de que esté listo para el próximo partido. Haremos balance, estaré muy atento a lo que me diga, pero queremos que esté disponible para el próximo partido", señaló Galtier en una rueda de prensa.



El delantero regresó el martes pasado a la capital francesa procedente de Argentina, donde se había tomado unos días de descanso tras la victoria con su selección en el Mundial de Qatar.



El miércoles se reincorporó a los entrenamientos con el PSG y fue recibido con un aplauso de sus compañeros.



"Para él era importante que sus compañeros y todos los empleados del centro de entrenamiento lo celebraran en casa. Estaba feliz y emocionado por esta celebración", señaló Galtier.



A quien Messi no encontró entre sus compañeros fue al otro gran protagonista de la final del Mundial entre Francia y Argentina, Kylian Mbappé, quien aunque retomó los entrenamientos sólo tres días después del gran encuentro, después se tomó unas vacaciones y se encuentra en Estados Unidos.

Galtier señaló también que espera que el equipo se desquite en Châteauroux de la primera derrota liguera que sus jugadores sufrieron el 1 de enero ante el Lens.



"Tras las derrotas, siempre hay decepción, frustración y rabia. Tenemos que recuperarnos rápidamente y centrarnos en el próximo partido, que es importante, en una competición importante para el club. La mejor manera de deshacerse de la frustración es centrarse en el próximo partido", dijo el técnico.