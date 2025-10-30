PSG se frota las manos con joven promesa de Colombia: es bogotano goleador

Mario Alberto Yepes, defensor central caleño y capitán de la Selección Colombia es hasta la fecha el único jugador colombiano en disputar partidos con el Paris Saint-Germain. El actual campeón de la UEFA Champions League no ha contado con más representantes cafeteros, pero ahora hay que tomar nota y guardar un nombre que, seguramente dará mucho de qué hablar en el futuro.

Se trata nada más ni nada menos que una de las jóvenes promesas del Fútbol Profesional Colombiano. Samuel Cárdenas, un extremo que nació en Bogotá y se dedicó desde temprana edad al balompié. Con 17 años se probó en la cantera del Deportivo Cali y posteriormente, se fue con su familia a Europa en donde encontró la gran oportunidad en el PSG.

Samuel Cárdenas hace parte de la cantera del elenco parisino y espera llegar, lentamente a lo más alto del fútbol europeo para debutar en unos años con el actual ganador de la Champions League. Depositan su confianza en el extremo de 17 años que tiene mucha llegada al arco rival y que ha descrestado con sus números.

En estos momentos juega en la categoría Sub-18 del Paris Saint-Germain y ha anotado 10 goles y siete asistencias en 30 partidos en la temporada pasada. Además, es el único latino que está en el fútbol base del club francés. Ya entrenó con el equipo Sub-19, pero hay un problema para el futuro.

SAMUEL CÁRDENAS, EL BOGOTANO QUE ESPERA SER ASCENDIDO AL EQUIPO PROFESIONAL DEL PSG

De acuerdo con César Mosquera, periodista que se ha dedicado a dar a conocer jóvenes talentos a nivel mundial, Samuel Cárdenas no ha podido ser ascendido al equipo Sub-19 por un tema reglamentario que no ha permitido que ascienda poco a poco. Deberá esperar a ser mayor de edad.

César Mosquera afirmó que, “al ser extranjero y menor de edad, las normas FIFA lo limitan. No puede jugar oficialmente en la máxima categoría juvenil, pero eso no impide que su talento esté impactando la cantera, dado que lo están invitando a entrenar con los mejores y encima, está creciendo con la élite del fútbol europeo”.

Mosquera también mantiene que Samuel Cárdenas ha recibido llamados de Rayo Vallecano para formar parte de las bases del club de Vallecas. De hecho, ya ha hecho entrenamientos con el cuadro rayista. Es un extremo que puede jugar por las dos bandas y que interioriza bien para sumarse al centro y rematar.

Tiene muy buena capacidad de regate y de asociación con el equipo, de hecho, sus estadísticas hablan por sí solas con diez goles y siete pases goles en 30 partidos. Ya ha contado con partidos ante la categoría Sb-19 y por todo su talento lo invitaron a entrenar.

¿JUGARÁ EN EL EQUIPO ABSOLUTO?

El bogotano juvenil espera ir lento, pero tiene claro todo su futuro. Con 17 años espera cumplir la mayoría de edad para estar cerca de la Sub-19, que, después de sumar entrenamientos con dicha categoría, buscaría calar en la Sub-20 y Sub-21 para llegar poco a poco a debutar en la Ligue 1.

De hecho, el PSG podría tomar la decisión de acercarlo al equipo de mayores cuando cumpla los 18 años. El reglamento le puede dar la mano a Samuel Cárdenas de codearse con Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro, entre otras figuras jóvenes del club parisino.