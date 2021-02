Tajante respuesta de Neymar sobre su polémica manera de "divertirse" fuera del PSG

Neymar aseguró, días antes de firmar un nuevo contrato con el Paris Saint Germain, que algún día volverá a jugar una final de la Liga de Campeones con el equipo francés. En una entrevista con un diario británico aseguró que después de perder la final ante el Bayern Munich, su máximo objetivo con el club es ganar este campeonato.

"No me motivan mis derrotas. Me motivan las victorias que he logrado en mi vida y en mi carrera. Sé lo que es ganar una Champions League y estoy seguro de que volveré a alcanzar una final con el PSG", dijo el brasileño en una entrevista con el periódico británico 'Daily Mail'.

Neymar, que en unos días cumplirá 29 años y renovará su compromiso con el equipo galo cuatro años más, negó que esté planeando celebrar una gran fiesta por su cumpleaños, aunque admitió que como futbolista también tiene derecho a divertirse.

"Si los futbolistas solo pensáramos en nuestra profesión... no estaría bien. Tenemos que tener tiempo para divertirnos y para otras cosas, como todo el mundo. Es algo natural, así funciona el mundo", defendió el deportista.

El jugador aseguró que en medio de tanta presión en el fútbol, siempre será necesario buscar esos espacios para despejar la mente sin poner en peligro la integridad física que se necesita para desempeñarse de manera óptima en el campo de juego.

"Por supuesto que, dada nuestra posición pública, tenemos que contenernos un poco más y no podemos hacer cosas que pongan en peligro nuestro físico, pero sí que tenemos la obligación de buscar distracciones fuera del campo para poder tener nuestras mentes tranquilas y concentradas en nuestra profesión", añadió el jugador.

El jugador desde el mes de diciembre ha presentado una serie de complicaciones físicas que lo sacaron de varios juegos del torneo francés. Sin embargo a inicios de 2021 la situación ha mejorado y pudo ya debutar con el nuevo entrenador del equipo, Mauricio Pochettino.

El gran reto que tiene el jugador con el PSG en este mes de febrero es la disputa de los octavos de final de la Champions League ante el Barcelona que tendrá su primer partido el próximo 16 de febrero a las 3 de la tarde hora de nuestro país.