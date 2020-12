Tres cosas que ofrece el PSG y que serían irresistibles para Lionel Messi

Un par de meses después de la intensa polémica que tuvo Lionel Messi cuando buscaba su salida del Barcelona hacia el Manchester City en el pasado mercado, se han vuelto a suscitar rumores en torno al astro argentino y su inminente partida del cuadro catalán, ahora sí sin reparos en el próximo junio.

Barcelona no tiene presidente real hasta enero y la situación financiera es precaria; ni siquiera hay intentos de negociación con Messi y el argentino ha manifestado su molestia con varias situaciones del club. Sin embargo, su salida se daría no al Manchester City (ya no estaría interesado) si no al PSG francés.

Lea también: El primero que habla: Edwin Cardona puso la cara por la salida de Carlos Queiroz

Todo empezó por las palabras de Neymar este miércoles en Manchester tras el triunfo del PSG, allí dijo que le gustaría jugar con Messi de nuevo y que “seguro el otro año” lo haría. Al instante se supo que los franceses lo buscan porque en Barcelona no hay dinero para repatriar a Neymar. A partir de ahí, en la prensa española develaron lo que le daría PSG al argentino para convencerlo.

En primera medida, PSG podría pagarle cualquier salario, incluso los 50 millones de euros que cobra anualmente en Barcelona; esto por el músculo financiero asiático que ya es reconocido en el club. Además, le garantizarán jugar junto a Neymar y un mercado de fichajes de alto nivel para competir por la Champions League como el argentino lo ha deseado hace varios años con un pálido Barcelona.

De interés: Siete partidos en un mes: durísimo calendario de James y Everton en diciembre

Incluso el tema va más allá. Además del tema económico y deportivo, la calidad de vida para Messi en París sería al mismo nivel de Cataluña y mencionan que Antonela, la esposa de Lionel, podría ejercer con mejor énfasis su pasión por la moda en la capital francesa, reconocida por este sector de la industria.