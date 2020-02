Tuchel arremete contra Neymar por la última fiesta que organizó en París

"Es una pena, da cosas para hablar mal de nosotros", señaló este lunes el entrenador del París Saint-Germain Thomas Tuchel, acerca de la fiesta que organizó Neymar para festejar sus 28 años, el domingo en París, a 48 de jugar en Nantes la 23ª jornada.

"Protejo siempre a mis jugadores, me encanta este grupo. Con esta fiesta, acepto que es un poco difícil protegerlos, pero el contexto no se limita a blanco o negro. No es la mejor manera de preparar un partido, pero tampoco es la peor cosa", dijo el técnico alemán en rueda de prensa.

Fiel a su costumbre, pero de manera más discreta que en los dos años precedentes, Neymar organizó una fiesta en el centro de París para celebrar su cumpleaños. Ataviados de blanco, acudieron muchos de sus compañeros del PSG.

"Es una pena, da cosas para hablar mal de nosotros. Debemos adaptarnos, pero no dejaré a un jugador en el banquillo porque haya ido a una fiesta", añadió Tuchel.

El sábado, tras la victoria 5-0 ante el Montpellier, Tuchel ya mostró su disconformidad con la celebración.

"El aniversario de 'Ney' es el tipo de cosas que da la imagen de que no somos serios. Da la imagen de que no somos profesionales. Es una distracción, está claro", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

El PSG juega el martes en Nantes la 23ª jornada del campeonato francés.