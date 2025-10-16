Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 16:10
Willian Pacho ya tendría definido su futuro con el PSG ¿Habrá renovación?
El defensor ecuatoriano es considerado uno de los mejores en el mundo en su posición.
El defensor central ecuatoriano Willian Pacho es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, el por ahora jugador del PSG viene de hacer una temporada de locos en la que fue pieza clave para que su equipo ganara Liga, Copa y Champions.
Pues ahora con muchos de los grandes equipos preguntando por él, el PSG ya habría tomado una decisión.
Oferta de renovación para el ecuatoriano
Willian Pacho es un defensor central ecuatoriano nacido en Quinindé en 2001, reconocido por su solidez, velocidad y gran capacidad para anticipar jugadas. Formado en Independiente del Valle, dio el salto al fútbol europeo con el Royal Antwerp de Bélgica, donde se consolidó antes de llegar al Eintracht Frankfurt en Alemania y luego al Paris Saint-Germain, su actual club. Con apenas 23 años, ya ha ganado títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League 2025, convirtiéndose en uno de los referentes defensivos de Ecuador y una de las promesas más firmes del fútbol sudamericano.
El central quien fue capitán de la selección de Ecuador en esta fecha FIFA recibió una importante oferta de renovación por parte del equipo parisino, oferta casi irrechazable que lo mantendría al menos 5 años más en el equipo y lo dejaría como uno de los mejores pagados en la historia de Ecuador. El central ahora tendrá que tomar una decisión que parece estar clara, seguir en el equipo que le dio la confianza y alcanzar las pretensiones que se tienen de él
🚨❤️💙 Paris Saint-Germain are closing in on new deal with higher salary for William Pacho.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2025
New contract being finalised as L’Équipe says — it will be valid until June 2030.
Excellent move in summer 2024 strongly wanted by Luis Campos, seen as key part of Luis Enrique’s squad. pic.twitter.com/Z0E0l3sWDD
Esto se le viene a Ecuador en noviembre
Ecuador prepara una serie de amistosos muy exigentes para noviembre como parte de su puesta a punto de cara al Mundial 2026. Tras cerrar octubre con empates ante Estados Unidos y México, la Tricolor se enfrentará el 13 de noviembre a Canadá, en Toronto, y luego el 18 de noviembre ante Nueva Zelanda en Nueva Jersey. Estos compromisos serán vitales para el entrenador Sebastián Beccacece, quien aprovechará para probar variantes, ajustar el sistema defensivo y ofensivo, y consolidar el grupo antes de lo que se vendrá en la cita mundialista.
Fuente
Antena 2