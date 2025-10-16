Willian Pacho ya tendría definido su futuro con el PSG ¿Habrá renovación?

Oferta de renovación para el ecuatoriano

Willian Pacho es un defensor central ecuatoriano nacido en Quinindé en 2001, reconocido por su solidez, velocidad y gran capacidad para anticipar jugadas. Formado en Independiente del Valle, dio el salto al fútbol europeo con el Royal Antwerp de Bélgica, donde se consolidó antes de llegar al Eintracht Frankfurt en Alemania y luego al Paris Saint-Germain, su actual club. Con apenas 23 años, ya ha ganado títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League 2025, convirtiéndose en uno de los referentes defensivos de Ecuador y una de las promesas más firmes del fútbol sudamericano.

El central quien fue capitán de la selección de Ecuador en esta fecha FIFA recibió una importante oferta de renovación por parte del equipo parisino, oferta casi irrechazable que lo mantendría al menos 5 años más en el equipo y lo dejaría como uno de los mejores pagados en la historia de Ecuador. El central ahora tendrá que tomar una decisión que parece estar clara, seguir en el equipo que le dio la confianza y alcanzar las pretensiones que se tienen de él