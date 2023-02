Arrancó la liga femenina: empate entre Deportivo Pereira y Medellín

Este sábado 4 de febrero, comenzó la disputa de la Liga femenina con el duelo en el estadio Hernán Ramírez Villegas entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín que terminó empatado a dos goles.

El equipo local comenzó ganando muy rápido con la anotación de Greicy Landázury tras 10 minutos de partido; en una gran jugada, la ex jugadora del equipo poderoso, puso en ventaja a las pereiranas en el encuentro.

Sobre los 25 del juego, Medellín logró sacar ventaja de la experiencia de sus jugadoras y empató el partido por intermedio de Carolina Arbeláez, quien regresó al fútbol colombiano.

Antes de terminar la primera parte, el equipo local perdió a la jugadora Erika Largo quien fue expulsada y salía a la segunda parte con 10 futbolistas en cancha, buscando los primeros puntos en el torneo femenino.

Ya para el segundo tiempo, y contra todo pronóstico, el matecaña se puso en ventaja con la anotación de Laura Orozco, que dejó en el camino a las defensoras visitantes y consiguió la anotación para nuevamente estar en ventaja.

Finalmente, sobre el minuto 91, llegó el empate para el poderoso que logró aprovechar una desconcentración en la defensa local y por intermedio de Estefanía Cartagena consiguió el empate para este primer partido de la Liga femenina.

Este domingo 5 de febrero se tendrá los duelos Cortuluá vs América a las 4:00 p.m. y Cali vs Real Santander a las 6:00 p.m; a esa misma hora se jugará Junior vs Tolima y el martes 7 de febrero se tendrá el duelo Nacional vs Boyacá Chicó a las 5:00 p.m.