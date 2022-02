Cali, Llaneros y Bucaramanga debutaron con victoria en la Liga Femenina

Arrancó este viernes 18 de febrero la Liga Profesional Femenina 2022 con tres partidos, en donde Llaneros y Atlético Bucaramanga dieron la gran sorpresa al superar a dos favoritos, mientras que Deportivo Cali inició con éxito la defensa del título.

Llaneros dio un gran golpe al derrotar en condición de local 2-1 a Atlético Nacional con goles de Sandra Carolina Ibargüen y Gabriela Urueña. El descuento 'verdolaga' fue obra de María Fernando Agudelo.

A segunda hora, Deportivo Cali, equipo campeón del certamen del 2021, inició la defensa del título con una tranquila victoria 2-0 sobre Atlético Huila.

Ingrid Yobana Guerra y Manuela González le dieron el triunfo a las vallecaucanas.

En el último partido del día, Atlético Bucaramanga dio la sorpresa de la fecha al superar en condición de visita 1-0 a Deportivo Independiente Medellín. Karen Lorena Balcázar le dio el triunfo a la santandereanas.

La jornada continuará este sábado con los partidos entre Real Santander contra Millonarios y Santa Fe frente a Deportivo Pereira

El lunes se terminará la fecha con los partidos: Fortaleza Vs Orsomarso; Deportes Tolima Vs La Equidad y Cortuluá Vs Junior.