Descarada invasión: era penal de Santa Fe y la juez no lo repitió

La Liga Femenina Betplay avanza de acuerdo establecido y en la mitad de esta semana, se disputó la fecha 4, la cual enfrentó en el primer compromiso a Atlético Huila e Independiente Santa Fe en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Este compromiso quedó con un final de 0-2 a favor de las 'Leonas', quienes encontraron los goles al minuto 11 con María Camila Reyes y al 35' con Andrea Pérez.

Aunque el rojo de la capital ganó y sumó su segunda victoria en lo que va del torneo, hubo una situación que llamó mucho la atención de los que pudieron ver el partido, pues en medio de una acción de penal, se presentó un hecho que obligada a repetir el cobro.

El hecho se presentó sobre el minuto 45, la que cobró fue Paola García, quien terminó pegándole al palo, pero ni la juez central, ni la de línea se dieron cuenta de la invasión de una de las futbolistas rivales, que estaba ubicada detrás de la árbitra y en la zona del cobro.

Al no haber VAR, la acción no pudo ser validada y no se volvió a repetir, pero rápidamente la jugada se hizo viral en las redes sociales.

